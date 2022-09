NASA provodi prvi povijesni pokušaj skretanja asteroida s putanje

Misija DART stigla je do svojeg odredišta, sonda je odradila sve potrebne predradnje i sada se samo čeka kulminacija cijelog projekta: kinetički udar u asteroid koji bi mu trebao promijeniti putanju

Lansirana 24. studenog prošle godine raketom Falcon 9, NASA-ina sonda Double Asteroid Redirection Test (DART) prevalila je put dug nešto više od desetak milijuna kilometara, presrela svoju metu i pripremila se na izvršenje zacrtanoga cilja: zabijanje u asteroid. Meta ove misije je binarni sustav asteroida 65803 Didymos. Sastoji se od većeg Didymosa i manjeg Dimorphosa, a potonji će biti mjesto na koje je NASA "naciljala". Točno kako je i planirano, udar je zakazan za ovaj ponedjeljak, 26. rujna (odnosno po hrvatskom vremenu, u prvim satima utorka, 27. rujna).

U posljednjim danima prilaska asteroidu, sonda DART ispustila je maleni satelit LICIACube, koji će sa sigurne udaljenosti snimati zaletavanje glavne sonde u ovaj asteroid. Trebao bi snimiti površinu asteroida, krhotine nastala prilikom sudara i krater nakon njega. Putanja tog je satelita, naime, tempirana tako da on pored Dimorphosa proleti oko tri minute nakon udara DART-a i zabilježi sve znanstvenicima potrebne detalje.

Meta za skretanje

Asteroid službenog imena 65803 Didymos (grčki: blizanac) je maleni sinkronizirani binarni asteroid, otkriven 1996. godine. Oko većeg asteroida Didymosa, promjera oko 780 metara, orbitira njegov manji satelit Dimorphos, promjera oko 160 metara, na udaljenosti od oko jednog kilometra. NASA planira svoju sondu, mase 610 kilograma, zabiti u manji asteroid u namjeri da ga skrene s putanje – nakon udara ona bi se trebala od izvorne razlikovati za oko centimetar po sekundi.

Didymos i Dimorphos snimljeni kamerom DRACO, 27. srpnja NASA JPL DART Navigation Team

Iako naizgled malena, i ovakva promjena mogla bi biti dovoljna da se, u nekoj dalekoj budućnosti, promijeni putanja asteroida koji bi mogao biti opasan za Zemlju. Naravno, ako je na vrijeme otkriven. Napomenimo da se dvojni sustav Didymos ne nalazi na putanji koja bi ikako mogla biti opasna po Zemlju, pa niti ova promjena njegove putanje nema potencijal dovesti ga na putanju sudara s našim planetom.

Pojednostavljeni shematski prikaz misije DART NASA/Johns Hopkins APL

Prijenos svemirskog sudara

DART će se u asteroid zaletjeti brzinom od oko 50.000 km/h, pa će udar nesumnjivo izroditi zanimljive fotografije. Nakon završetka misije, astronomi će nastaviti mjeriti putanju Dimorphosa kako bi utvrdili je li test uspio. NASA će emisiju iz svojeg studija započeti u ponedjeljak uvečer, oko ponoći po našem vremenu, dok se kulminacija očekuje u 1:14 sati.

Glavni prijenos uživo bit će na kanalu NASA TV, no otvoren je i posebni kanal koji će izravno prenositi snimke s kamere DRACO (Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation), postavljene izravno na "kamikaza" sondu DART.

Zanimljivo, kako bi dobili još više podataka u narednim danima, NASA će prema mjestu događanja ovog spektakla okrenuti svemirske teleskope Hubble i James Webb, kao i kamere sonde Lucy.