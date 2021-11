Lansirana je misija DART, s ciljem pokusnog skretanja asteroida

Obrana Zemlje od asteroida možda nije jedan od prioriteta čovječanstva u ovom trenutku, no svakako je vrlo važno pitanje za dugoročnu opstojnost naše civilizacije. NASA je stoga prošle noći, raketom Falcon 9 SpaceX-a, lansirala svoju misiju Double Asteroid Redirection Test (DART). Njezin je osnovni zadatak odnijeti letjelicu DART, mase 610 kilograma, u blizinu dvostrukog asteroida Didymos i – zabiti se u njega.

Sudar za 10 mjeseci

Kinetički udar trebao bi biti dobar test mehanizma za promjenu putanje potencijalno opasnih asteroida, nadaju se znanstvenici. Udar ove sonde u asteroid brzinom od 6,6 km/s trebao bi donijeti promjenu njegove putanje za otprilike 0,4 milimetra u sekundi. Iako to zvuči kao iznimno malo, kroz vrijeme i milijune kilometara koje asteroidi prelaze, ova minorna promjena mogla bi značiti razliku između eventualnog sudara sa Zemljom ili prolaska na sigurnoj udaljenosti.

DART će do Didymosa putovati nešto manje od deset mjeseci, i do svojeg bi cilja trebao stići u rujnu sljedeće godine. Trenutačno je u planu da se sonda u asteroid zaleti 26. rujna sljedeće godine. Nakon nekoliko će godina do istog asteroida doletjeti i nova sonda, Hera, kojoj će biti primarni cilj proučiti mjesto udara i analizirati njegov utjecaj na putanju asteroida.

Glavni NASA-in znanstvenik Thomas Zurbuchen, na tiskovnoj konferenciji prije lansiranja poručio je da je ovo tek prvi korak ka punokrvnom sustavu obrane Zemlje od asteroida. "Mogu zamisliti da u orbiti imamo pripremljen određeni manji broj ovakvih svemirskih projektila, koji su spremni uputiti se na misiju ako zatreba", izjavio je.

Sonda je programirana tako da se približi asteroidu i uz pomoć ugrađenog navigacijskog sustava precizno locira svoju metu. Nakon toga upalit će raketne motore i usmjeriti se točno prema cilju. Tijekom tog posljednjeg prilaza na Zemlju će svake sekunde slati fotografiju. Deset dana prije planiranog udara iz sonde će biti ispušten i maleni satelit LICIACube koji će izvana zabilježiti udar DART-a.

Neobični blizanci

Asteroid službenog imena 65803 Didymos (grčki: blizanac) je maleni sinkronizirani binarni asteroid, otkriven 1996. godine. Oko većeg asteroida, promjera oko 780 metara, orbitira njegov manji satelit Dimorphos, promjera oko 160 metara, na udaljenosti od oko jednog kilometra. Misija DART ciljat će ovaj manji asteroid.

Dvojni sustav Didymos ne nalazi se na putanji koja bi mogla biti opasna po Zemlju, pa niti ova promjena njegove putanje nema potencijal dovesti ga na opasnu rutu. On orbitira oko Sunca u tipično izduženoj putanji, koja je u svojoj najbližoj točki na tek nešto više od jedne astronomske jedinice (dakle udaljen je od Sunca otprilike koliko i Zemlja), a u najudaljenijoj se točki putanje nađe 2,27 puta dalje od Sunca. Orbitalni period mu je 770 dana.