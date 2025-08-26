NASA usmjerila svoje teleskope prema međuzvjezdanom kometu 3I/ATLAS

NASA-ini teleskopi James Webb, Hubble i SPHEREx proučavaju rijetkog međuzvjezdanog posjetitelja kako bi otkrili njegove tajne prije nego što on zauvijek napusti naš Sunčev sustav

Sandro Vrbanus utorak, 26. kolovoza 2025. u 12:38
Hubbleova snimka 3I/ATLASa 📷 NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)
Hubbleova snimka 3I/ATLASa NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Međuzvjezdani komet, nazvan 3I/ATLAS, otkriven ovoga ljeta, postao je predmetom intenzivnog promatranja NASA-inih najmoćnijih svemirskih teleskopa. Budući da ovaj objekt dokazano potječe izvan našeg Sunčevog sustava, on je samo privremeni posjetitelj koji prolazi kroz naše svemirsko susjedstvo. Znanstvenici koriste sve raspoložive alate kako bi prikupili što više podataka prije nego što komet zauvijek, kroz nekoliko mjeseci, nestane u međuzvjezdanom mraku.

Najoštriji pogled dosad

Koordinirana kampanja promatranja ključna je za katalogiziranje putanje kometa i bolje razumijevanje njegovih karakteristika. Iako je potvrđeno da komet ne predstavlja nikakvu prijetnju Zemlji, ova promatranja pomažu NASA-i u njezinoj stalnoj misiji pronalaska, praćenja i razumijevanja objekata u Sunčevom sustavu, što ima za cilj i obranu našeg planeta od mogućih opasnih kometa i asteroida. Sada su teleskopi James Webb, Hubble i SPHEREx uspjeli dobiti nešto preciznije informacije o veličini, fizičkim svojstvima i kemijskom sastavu kometa 3I/ATLAS.

📷 NASA/James Webb Space Telescope
NASA/James Webb Space Telescope

Svemirski teleskop Hubble snimio je svoju najoštriju sliku kometa 3I/ATLAS, što je astronomima omogućilo precizniju procjenu veličine njegove čvrste, ledene jezgre. Prema tim podacima, gornja granica promjera jezgre iznosi 5,6 kilometara, no mogla bi biti i znatno manja, do svega 320 metara. To su procjene veličine ispod onih koje je prošloga mjeseca dala zvjezdarnica Vera C. Rubin. Unatoč iznimnoj rezoluciji Hubbleovih snimki, samo središte kometa trenutno nije moguće izravno vidjeti.

Analiza kemijskog sastava

Uz Hubble, u promatranje su uključeni i drugi ključni NASA-ini instrumenti. Svemirski teleskop James Webb promatrao je komet 6. kolovoza koristeći svoj spektrograf u bliskom infracrvenom području (NIRSpec), a znanstveni tim već analizira prikupljene podatke, o čemu je dostupan i preliminarni znanstveni rad. Nedavno lansirana misija SPHEREx također je promatrala komet u razdoblju od 7. do 15. kolovoza, a prvi rezultati već su objavljeni na servisu arXiv.

Analizom spektra svjetlosti koja se odbija od objekta, znanstvenici mogu identificirati molekule i elemente prisutne u njegovoj komi i repu, što otkriva tajne o uvjetima u zvjezdanom sustavu iz kojeg potječe. Podaci Webba i SPHEREx-a otkrivaju prisutnost ugljikovog dioksida u komi kometa te manju količinu vodenog leda. To znači da je, na temelju trenutno dostupnih podataka, 3I/ATLAS vjerojatno komet bogat ugljikom, što nudi neke potencijalno važne informacije o uvjetima u okruženju u kojem je izvorno nastao, daleko izvan rubova našeg Sunčevog sustava.

📷 NASA/SPHEREx
NASA/SPHEREx

Zajedničkim naporima ovih naprednih teleskopa, NASA stvara sveobuhvatan portret međuzvjezdanog posjetitelja 3I/ATLAS. Svaki djelić informacije je dragocjen jer predstavlja jedinstvenu priliku za proučavanje materijala koji je nastao oko neke druge zvijezde. (a ne kao posljedica izvanzemaljske aktivnosti, kako bi neki to voljeli interpretirati)

Komet 3I/ATLAS inače ima hiperboličnu orbitu, koja ga je i "odala" kao međuzvjezdanoga. Proći će kroz unutarnji Sunčev sustav između Marsove i Zemljine orbite prije nego što prođe unutar 210 milijuna kilometara od Sunca kasnije ove godine. Najmanje će od Zemlje biti udaljen oko 270 milijuna kilometara, iako će tada biti zaklonjen od izravnog pogleda – nalazit će se, naime, iza Sunca gledano iz naše perspektive.



HI-FI SETUP TJEDNA: Denon, JBL

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

2.277 EUR Kupi

Flagship prestižne serije 100.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE120²

Zvučnik 3-smjerni, 130mm papirnati wooferi, 25mm kupolasti visokotonac, frekv. raspon 39Hz–26kHz, osjetljivost 90dB, max 200W, impedancija 6Ω, SPL 116dB, crossover 300Hz/2.7kHz.

956 € 1.062 € Akcija

Nagrađivani wireless speaker sustav.

Akcija

KEF LSX II

Bežični Hi-Fi zvučnici 2-smjerni s Uni-Q driverom (19mm Al dome, 115mm Mg/Al cone), raspon 49Hz–47kHz, pojačalo 70W+30W Class D, max SPL 102dB. Podrška za AirPlay2, Chromecast, Spotify, Tidal, hi-res do 384kHz/24bit. Dim. 240×155×180mm, težina seta 7,2kg.

999 € 1.399 € Akcija

Zvuk visoke rezolucije s naprednim DSP-om.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Flagship noise-cancelling bežicne naglavne slušalice, 2x 40mm karbonske pogonske jedinice, 24 bit DSP, ugradeno 6 mikrofona, aptX Adaptive Bluetooth, 30 sati reprodukcije

449 € 479 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

ARGON AUDIO 1 DAB

DAB band: band III, L-band (ukljucujuci DAB +), Zaslon: 2 reda OLED, FM: 87,5-108 MHz, Ulaz/Izlaz: Stereo In/Out (Mini Jack), izlaz za slušalice, Funkcija mirovanja i tipka za odgodu

119 € 159 € Akcija

Prilagodite svoje slušno iskustvo.

Akcija

SENNHEISER ACCENTUM PLUS

rzo punjenje: 10 minuta ukljucivanja za 5 sati reprodukcije, Sennheiser Signature Sound, Adaptivni hibridni ANC, 50-satno vrijeme reprodukcije na bateriji, Personalizacija zvuka

148,90 € 229,90 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi