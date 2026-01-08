Otkriveno galaktičko "novorođenče" koje prkosi poznatim zakonima kozmičke evolucije

Međunarodni tim astronoma otkrio je galaktički skup star svega 1,4 milijarde godina s temperaturom plina pet puta višom od predviđene, što sugerira znatno raniju i agresivniju evoluciju svemira

Sandro Vrbanus četvrtak, 8. siječnja 2026. u 10:02
Umjetnički prikaz nastanka galaktičkog jata u ranom svemiru: radio-mlazovi iz aktivnih galaksija uronjeni su u vruću međugalaktičku atmosferu (crveno), što oslikava veliki toplinski spremnik plina u nastajućem jatu 📷 Lingxiao Yuan
Umjetnički prikaz nastanka galaktičkog jata u ranom svemiru: radio-mlazovi iz aktivnih galaksija uronjeni su u vruću međugalaktičku atmosferu (crveno), što oslikava veliki toplinski spremnik plina u nastajućem jatu Lingxiao Yuan

Novo otkriće međunarodnog tima astronoma, predvođenoga kanadskim istraživačima, ima potencijal "preokrenuti" sve što znamo o svemiru i njegovom nastanku, ili barem dovesti u pitanje neke od postojećih teorija. Ovaj je tim, naime, u ranom svemiru otkrio pojavu koja prema postojećim teorijama jednostavno – ne bi trebala postojati.

U galaktičkom skupu nastalome tek 1,4 milijarde godina nakon Velikog praska, detektiran je ekstremno vrući plin. To je znatno ranije i toplije nego što predviđaju trenutni kozmološki modeli. Rezultati studije objavljeni su u prestižnom časopisu Nature.

Energija crnih rupa

Glavni autor istraživanja, Dazhi Zhou sa Sveučilišta British Columbia, priznao je da su ispočetka bili skeptični prema dobivenim podacima jer je signal bio previše snažan da bi se činio stvarnim. Ipak, višemjesečna promatranja potvrdila su da je plin barem pet puta topliji od predviđanja, nadmašujući energetsku razinu mnogih današnjih, znatno zrelijih galaktičkih skupova.

Znanstvenici vjeruju da su za ovakvo stanje odgovorne tri nedavno otkrivene supermasivne crne rupe unutar skupa. One vjerojatno upumpavaju goleme količine energije u svoju okolinu, oblikujući mladi skup mnogo ranije i snažnije nego što se dosad smatralo mogućim. Koautor studije, dr. Scott Chapman, ističe kako ovi procesi ukazuju na to da je "rođenje" galaktičkih skupova znatno eksplozivnije nego što ga se modelira u postojećim simulacijama.

Istraživanje je bilo usredotočeno na mladi galaktički skup nazvan SPT2349-56, a obavljeno je pomoću sustava radioteleskopa ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) u Čileu. Riječ je o iznimno masivnom sustavu za tu fazu kozmičke povijesti, čija jezgra ima promjer od oko 500.000 svjetlosnih godina. Skup sadrži više od 30 aktivnih galaksija i stvara zvijezde brzinom koja je 5.000 puta veća od one u našoj galaksiji.

Novi modeli evolucije

Tim je primijenio metodu poznatu kao Sunjajev-Zeljdovičev efekt kako bi izračunao toplinsku energiju plina između galaksija. Dosadašnji modeli sugerirali su da se ovi rezervoari plina zagrijavaju postupno, kroz gravitacijske interakcije tijekom sazrijevanja i stabilizacije skupa. Međutim, novi podaci ukazuju na potrebu za preispitivanjem slijeda događaja i brzine kojom se svemirske strukture razvijaju.

Znanstvenici sada planiraju istražiti kako se intenzivno formiranje zvijezda, aktivne crne rupe i pregrijana atmosfera međusobno prožimaju. Ključno pitanje na koje ovaj tim traži odgovor jest kako se svi ovi ekstremni procesi mogu događati istovremeno u tako mladom i kompaktnom sustavu. Odgovor na to pitanje bi mogao iz temelja promijeniti naše razumijevanje nastanka najvećih objekata u svemiru.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi