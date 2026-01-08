Otkriveno galaktičko "novorođenče" koje prkosi poznatim zakonima kozmičke evolucije

Međunarodni tim astronoma otkrio je galaktički skup star svega 1,4 milijarde godina s temperaturom plina pet puta višom od predviđene, što sugerira znatno raniju i agresivniju evoluciju svemira

Novo otkriće međunarodnog tima astronoma, predvođenoga kanadskim istraživačima, ima potencijal "preokrenuti" sve što znamo o svemiru i njegovom nastanku, ili barem dovesti u pitanje neke od postojećih teorija. Ovaj je tim, naime, u ranom svemiru otkrio pojavu koja prema postojećim teorijama jednostavno – ne bi trebala postojati.

U galaktičkom skupu nastalome tek 1,4 milijarde godina nakon Velikog praska, detektiran je ekstremno vrući plin. To je znatno ranije i toplije nego što predviđaju trenutni kozmološki modeli. Rezultati studije objavljeni su u prestižnom časopisu Nature.

Energija crnih rupa

Glavni autor istraživanja, Dazhi Zhou sa Sveučilišta British Columbia, priznao je da su ispočetka bili skeptični prema dobivenim podacima jer je signal bio previše snažan da bi se činio stvarnim. Ipak, višemjesečna promatranja potvrdila su da je plin barem pet puta topliji od predviđanja, nadmašujući energetsku razinu mnogih današnjih, znatno zrelijih galaktičkih skupova.

Znanstvenici vjeruju da su za ovakvo stanje odgovorne tri nedavno otkrivene supermasivne crne rupe unutar skupa. One vjerojatno upumpavaju goleme količine energije u svoju okolinu, oblikujući mladi skup mnogo ranije i snažnije nego što se dosad smatralo mogućim. Koautor studije, dr. Scott Chapman, ističe kako ovi procesi ukazuju na to da je "rođenje" galaktičkih skupova znatno eksplozivnije nego što ga se modelira u postojećim simulacijama.

Istraživanje je bilo usredotočeno na mladi galaktički skup nazvan SPT2349-56, a obavljeno je pomoću sustava radioteleskopa ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) u Čileu. Riječ je o iznimno masivnom sustavu za tu fazu kozmičke povijesti, čija jezgra ima promjer od oko 500.000 svjetlosnih godina. Skup sadrži više od 30 aktivnih galaksija i stvara zvijezde brzinom koja je 5.000 puta veća od one u našoj galaksiji.

Novi modeli evolucije

Tim je primijenio metodu poznatu kao Sunjajev-Zeljdovičev efekt kako bi izračunao toplinsku energiju plina između galaksija. Dosadašnji modeli sugerirali su da se ovi rezervoari plina zagrijavaju postupno, kroz gravitacijske interakcije tijekom sazrijevanja i stabilizacije skupa. Međutim, novi podaci ukazuju na potrebu za preispitivanjem slijeda događaja i brzine kojom se svemirske strukture razvijaju.

SZ efekt Sunjajev-Zeljdovičev (SZ) efekt predstavlja ključni alat za astronome jer omogućuje detekciju udaljenih galaktičkih skupova promatranjem njihove interakcije s kozmičkim mikrovalnim pozadinskim zračenjem (CMB), odnosno "jekom" Velikog praska. Kada fotoni tog drevnog zračenja prolaze kroz vrući plin unutar skupa, oni se sudaraju s brzim elektronima, pri čemu dobivaju dodatnu energiju. Taj proces uzrokuje mjerljivu promjenu u intenzitetu zračenja, što znanstvenicima služi kao precizan "termometar" za mjerenje temperature i gustoće međugalaktičkog plina, čak i na udaljenostima od više milijardi svjetlosnih godina.

Znanstvenici sada planiraju istražiti kako se intenzivno formiranje zvijezda, aktivne crne rupe i pregrijana atmosfera međusobno prožimaju. Ključno pitanje na koje ovaj tim traži odgovor jest kako se svi ovi ekstremni procesi mogu događati istovremeno u tako mladom i kompaktnom sustavu. Odgovor na to pitanje bi mogao iz temelja promijeniti naše razumijevanje nastanka najvećih objekata u svemiru.