Piloti prijavili opažanje NLO-a, a zapravo vidjeli neobično sjajne satelite Starlinka

Komunikacijski sateliti iz konstelacije Starlink izrađeni su tako da minimalnu količinu svjetlosti reflektiraju prema Zemlji, no u nekim slučajevima to znači da njihov iznimno snažan odraz vide piloti zrakoplova

Konstelacija internetskih satelita Starlink u vlasništvu SpaceX-a trenutačno broji nešto više od 6.000 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, koji internetskim signalom opskrbljuju oko 3 milijuna korisnika diljem svijeta. No, otkako su prvi rojevi lansirani, astronomi se žale da im odbljesak Sunčeve svjetlosti s njih uništava mogućnost kvalitetnog promatranja noćnog neba, a vjerojatno nema astrofotografa koji njihove tragove nije uočio na svojim snimkama.

Jaki odraz pred pilotima

SpaceX je stoga u narednim izvedbama eksperimentirao s raznim tehnikama smanjenja odbljeska, od posebnih premaza do "suncobrana", kako bi oni što manje svjetlosti reflektirali prema tlu. To, pak, znači da oni reflektiraju svjetlost bočno, pod manjim uglom – a to je onda posebno vidljivo iz zrakoplova. Studija, koju su proveli stručnjaci Međunarodne astronomske unije, otkrila je da u nekim slučajevima odbljesak sa Starlinkovih satelita piloti mogu vidjeti kao vrlo jaki izvor svjetlosti te da su ga neki već prijavili, misleći da su vidjeli NLO.

Kamo Starlinkovi sateliti reflektiraju svjetlost?

U slučajevima kad se sateliti nađu nisko iznad horizonta, u smjeru azimuta Sunca, promatrač može doživjeti da se svjetlost prelomi upravo prema njemu, kao što je vidljivo na priloženom dijagramu. Sunce u tom slučaju mora biti barem 30° ispod horizonta, a kad se uvjeti poklope, prividna magnituda satelita može doći do -4 ili -5, što opisuje sjajne objekte vidljive golim okom usred dana, poput Mjeseca ili još sjajnije. Zbog relativne blizine objekata, korigirana prividna magnituda im može biti i do -5 ili -6 (niži broj označava sjajniji objekt).

Dijagram problematične situacije

Ne čudi dakle da su neki piloti već prijavljivali opažanja takvih "fenomena". Dogodilo se to u najmanje jednom poznatom slučaju 2022. godine, koji ova studija pokušava rasvijetliti (pun intended). Prema autorima, potpuno je moguće da su piloti vidjeli snažne odbljeske SpaceX-ovih satelita pa ih, kao neočekivanu pojavu, prijavili nadležnima. U analiziranom slučaju, "NLO-e" su prijavili piloti dvaju putničkih zrakoplova, a ispostavilo se da su vjerojatno vidjeli satelite generacije Starlink 1.5, iz lansiranja 4-26 obavljenoga 10. kolovoza 2022.