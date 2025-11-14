Povijesni let - Blue Origin uspješno lansirao satelite za Mars i sletio na more

Raketa New Glenn tvrtke Jeffa Bezosa u svom je debitantskom komercijalnom letu poslala dva NASA-ina satelita prema Marsu. Povijesni uspjeh uključuje i prvo uspješno slijetanje boostera na morsku platformu

Bug.hr petak, 14. studenog 2025. u 18:35

Svemirska tvrtka Jeffa Bezosa, Blue Origin, ostvarila je ogroman uspjeh svojim prvim komercijalnim letom rakete New Glenn. Kako prenosi Economic Times, misija je ne samo poslala dva NASA-ina satelita prema Marsu, već je i po prvi put uspješno prizemljila svoj višekratni booster na morsku platformu, što predstavlja ključan korak u natjecanju sa SpaceX-om.

Divovska raketa New Glenn poletjela je s Floride nakon nekoliko dana odgode zbog lošeg vremena i geomagnetske oluje. Prijenos uživo prikazao je spektakularno uzlijetanje dok je sedam snažnih BE-4 motora podiglo raketu prema nebu. Otprilike deset minuta nakon polijetanja, prvi stupanj rakete, visok kao zgrada od 17 katova, izveo je precizno slijetanje na palubu autonomne barže u Atlantiku, nazvane "Jacklyn" u čast Bezosove majke. Ovo je podvig koji je prvi usavršio SpaceX, a za Blue Origin predstavlja ključnu prekretnicu nakon neuspješnog pokušaja u siječnju.

Uspjeh je pozdravio i konkurent Elon Musk, koji je na svojoj društvenoj mreži X objavio: "Čestitke @JeffBezos i timu @BlueOrigin!". U kontrolnom centru Blue Origina na Cape Canaveralu prolomio se pljesak kada je na ekranima potvrđeno slijetanje boostera, koji nosi ime "Never Tell Me the Odds" – referenca na kultnu rečenicu Hana Sola iz filma "Imperij uzvraća udarac".

Glavni teret misije bila je dvostruka NASA-ina letjelica EscaPADE (skraćeno od 'Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers'), koja je uspješno otpuštena u svemir dvadesetak minuta nakon lansiranja. Time je započelo njeno 22-mjesečno putovanje prema Marsu. Dvije letjelice, nazvane Blue i Gold, trebale bi stići do Crvenog planeta 2027. godine kako bi 11 mjeseci proučavale interakciju solarnih vjetrova s Marsovom slabom magnetosferom. Cilj je razumjeti kako je planet gubio svoju atmosferu i zašto se, nekoć topliji i vlažniji, pretvorio u pustinju. Satelite je za NASA-u izradila tvrtka Rocket Lab, a instrumente je osiguralo Sveučilište u Kaliforniji, Berkeley.

Raketa New Glenn, nazvana po prvom Amerikancu u orbiti Johnu Glennu, dizajnirana je da postane glavni "radni konj" tvrtke. S dvostruko većom snagom potiska od SpaceX-ove rakete Falcon 9, New Glenn se pozicionira kao ozbiljan konkurent na tržištu lansiranja teških tereta. Cijena misije EscaPADE za NASA-u iznosi oko 55 milijuna dolara, od čega je 18 milijuna dolara plaćeno Blue Originu za ovo lansiranje.

Ovaj uspjeh za Blue Origin nije samo tehničko postignuće, već i snažna poruka tržištu. Iako je put do sustizanja SpaceX-a, koji je u posljednje dvije godine izveo gotovo 280 lansiranja, još uvijek dug, uspješno lansiranje i slijetanje New Glenna dokazuje da je Bezosova tvrtka ozbiljan igrač spreman za buduće izazove u komercijalnom i znanstvenom istraživanju svemira.

 



