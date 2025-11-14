Povijesni let - Blue Origin uspješno lansirao satelite za Mars i sletio na more

Svemirska tvrtka Jeffa Bezosa, Blue Origin, ostvarila je ogroman uspjeh svojim prvim komercijalnim letom rakete New Glenn. Kako prenosi Economic Times, misija je ne samo poslala dva NASA-ina satelita prema Marsu, već je i po prvi put uspješno prizemljila svoj višekratni booster na morsku platformu, što predstavlja ključan korak u natjecanju sa SpaceX-om.

Divovska raketa New Glenn poletjela je s Floride nakon nekoliko dana odgode zbog lošeg vremena i geomagnetske oluje. Prijenos uživo prikazao je spektakularno uzlijetanje dok je sedam snažnih BE-4 motora podiglo raketu prema nebu. Otprilike deset minuta nakon polijetanja, prvi stupanj rakete, visok kao zgrada od 17 katova, izveo je precizno slijetanje na palubu autonomne barže u Atlantiku, nazvane "Jacklyn" u čast Bezosove majke. Ovo je podvig koji je prvi usavršio SpaceX, a za Blue Origin predstavlja ključnu prekretnicu nakon neuspješnog pokušaja u siječnju.

Uspjeh je pozdravio i konkurent Elon Musk, koji je na svojoj društvenoj mreži X objavio: "Čestitke @JeffBezos i timu @BlueOrigin!". U kontrolnom centru Blue Origina na Cape Canaveralu prolomio se pljesak kada je na ekranima potvrđeno slijetanje boostera, koji nosi ime "Never Tell Me the Odds" – referenca na kultnu rečenicu Hana Sola iz filma "Imperij uzvraća udarac".

Glavni teret misije bila je dvostruka NASA-ina letjelica EscaPADE (skraćeno od 'Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers'), koja je uspješno otpuštena u svemir dvadesetak minuta nakon lansiranja. Time je započelo njeno 22-mjesečno putovanje prema Marsu. Dvije letjelice, nazvane Blue i Gold, trebale bi stići do Crvenog planeta 2027. godine kako bi 11 mjeseci proučavale interakciju solarnih vjetrova s Marsovom slabom magnetosferom. Cilj je razumjeti kako je planet gubio svoju atmosferu i zašto se, nekoć topliji i vlažniji, pretvorio u pustinju. Satelite je za NASA-u izradila tvrtka Rocket Lab, a instrumente je osiguralo Sveučilište u Kaliforniji, Berkeley.

Raketa New Glenn, nazvana po prvom Amerikancu u orbiti Johnu Glennu, dizajnirana je da postane glavni "radni konj" tvrtke. S dvostruko većom snagom potiska od SpaceX-ove rakete Falcon 9, New Glenn se pozicionira kao ozbiljan konkurent na tržištu lansiranja teških tereta. Cijena misije EscaPADE za NASA-u iznosi oko 55 milijuna dolara, od čega je 18 milijuna dolara plaćeno Blue Originu za ovo lansiranje.

Ovaj uspjeh za Blue Origin nije samo tehničko postignuće, već i snažna poruka tržištu. Iako je put do sustizanja SpaceX-a, koji je u posljednje dvije godine izveo gotovo 280 lansiranja, još uvijek dug, uspješno lansiranje i slijetanje New Glenna dokazuje da je Bezosova tvrtka ozbiljan igrač spreman za buduće izazove u komercijalnom i znanstvenom istraživanju svemira.