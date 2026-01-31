Blue Origin "prizemljio" program New Shepard, resurse preusmjerava na lunarni program

Svemirska tvrtka Jeffa Bezosa najavila je najmanje dvogodišnju stanku u suborbitalnim letovima kako bi ubrzala razvoj tehnologija za povratak ljudi na Mjesec i uspostavu trajne lunarne prisutnosti

New Shepard, raketa koja je na kratki "svemirski" suborbitalni let ponijela svojeg vlasnika Jeffa Bezosa, ali i Katy Perry, Williama Shatnera te još nekolicinu poznatih ii bogatih, prizemljena je do daljnjega, a najmanje na sljedeće dvije godine. Objavili su to službeno iz svemirske tvrtke Blue Origin, službeno potvrđujući privremeni prekid letova tog višekratno upotrebljivog svemirskog sustava.

Privremeno ili trajno?

Prema službenom priopćenju, stanka u razvoju i turističkim letovima trajat će najmanje dvije godine. Službeni razlog ove strateške odluke je preusmjeravanje resursa i kapaciteta tvrtke prema ubrzanom razvoju programa za ljudske letove na Mjesec te rakete New Glenn. Skeptici ipak smatraju da je riječ o preskupom svemirskom programu koji ne donosi previše dobiti, ali sa svakim letom nosi određeni rizik za živote putnika, pa je vodstvo kompanije odlučilo pauzirati ga zbog toga. Isto tako, prevladava mišljenje da će se privremena pauza vrlo izgledno pretvoriti u trajno gašenje programa New Shepard.

Službeno, pitate li Bezosovu kompaniju, ovaj potez odražava "snažnu predanost tvrtke nacionalnim ciljevima povratka na Mjesečevu površinu". Blue Origin planira iskoristiti oslobođene resurse kako bi osigurao tehnološku podršku potrebnu za uspostavu stalne i održive prisutnosti ljudi u lunarnom okruženju, što se trenutno nameće kao primarni korporativni prioritet. Njihova raketa New Glenn jedan je od dijelova NASA-inog programa Artemis i morat će biti spremna u narednim godinama odraditi niz lansiranja ka Mjesecu.

Povijest ugašenog programa

New Shepard je ušao u povijest kao prvi višekratno upotrebljivi svemirski sustav koji je izveo vertikalno slijetanje, doduše ne iz orbitalne putanje već one suborbitalne. Do sada je raketa lansirana 38 puta (uz jedno neuspješno lansiranje), od toga 11 puta s posadom, prevezavši ukupno 98 osoba iznad Kármánove linije, koja se međunarodno priznaje kao granica svemira.

Osim turističkih letova, sustav je imao i značajnu ulogu u znanstvenom sektoru. Tom raketom lansirano je više od 200 znanstvenih i istraživačkih projekata za potrebe studenata, akademskih zajednica, istraživačkih organizacija i NASA-e. Iako su letovi trenutačno zaustavljeni, iz tvrtke naglašavaju kako su dosadašnja pouzdanost i iskustvo korisnika rezultirali višegodišnjom listom čekanja zainteresiranih klijenata, što potvrđuje komercijalni uspjeh sustava – unatoč najavljenoj pauzi.