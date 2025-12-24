Teleskop Webb otkrio bizaran planet jajastog oblika na kojem pada kiša dijamanata

Astronomi su, koristeći podatke sa svemirskog teleskopa James Webb, otkrili rijedak tip egzoplaneta, čiji sastav atmosfere iz temelja mijenja dosadašnje razumijevanje formiranja nebeskih tijela. Ovaj objekt mase Jupitera ima egzotičnu atmosferu kojom dominiraju helij i ugljik, što je pojava dosad nezabilježena u astronomiji. Njihov rad je objavljen u časopisu The Astrophysical Journal Letters i navodi da u atmosferi vjerojatno plutaju oblaci čađe koji se, zbog ekstremnih pritisaka u unutrašnjosti planeta, mogu kondenzirati u dijamante.

Kemijska anomalija atmosfere

Što je dodatno neobično, ovaj egzoplanet orbitira oko pulsara, iznimno guste neutronske zvijezde koja se vrlo brzo okreće i emitira snopove elektromagnetskog zračenja. Budući da taj milisekundni pulsar emitira uglavnom gama zrake i čestice visoke energije koje su nevidljive Webbovom infracrvenom vidu, znanstvenici su dobili jedinstvenu priliku proučavati sam planet bez ometanja svjetlosti matične mu zvijezde. Michael Zhang, glavni istraživač sa Sveučilišta u Chicagu, opisao je sustav kao bizaran, ističući da zvijezda ima masu Sunca, ali veličinu prosječnog grada.

Umjesto uobičajenih molekula poput vode, metana ili ugljikova dioksida, spektrometrijska analiza otkrila je prisutnost molekularnog ugljika, što je moguće isključivo u uvjetima gotovo potpunog nedostatka kisika i dušika, Sve to egzoplanet oznake PSR J2322-2650b čini jedinstvenim među 150 dosad detaljno proučenih planeta. Temperature na površini variraju od 650°C na noćnoj strani do ekstremnih 2000°C na dnevnoj strani, što dodatno pridonosi kompleksnoj kemiji ovog nebeskog tijela.

Umjetnički prikaz egzoplaneta PSR J2322-2650b NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI)

Osim specifičnog sastava, planet se nalazi na ekstremno maloj udaljenosti od svoje zvijezde – svega 1,6 milijuna kilometara. Zbog te blizine, jedna orbita, odnosno godina na ovom planetu, traje svega 7,8 sati. Snažne gravitacijske sile teškog pulsara toliko su intenzivne da su deformirale planet mase Jupitera u neobičan oblik limuna, čime se ovaj sustav svrstava u rijetku kategoriju "Crnih udovica".

Sustav "Crne udovice"

Naziv "Crna udovica" odnosi se na binarne sustave u kojima pulsar emitira snažne vjetrove i zračenje koji postupno isparavaju i proždiru njegovog suputnika. Iako su takvi sustavi poznati, PSR J2322-2650b je poseban jer se suputnik službeno klasificira kao egzoplanet, a ne kao zvijezda nižeg reda. Prema definiciji Međunarodne astronomske unije, riječ je o tijelu mase manje od 13 masa Jupitera koje orbitira oko zvjezdanog ostatka.

Od oko 6.000 dosad otkrivenih egzoplaneta, ovo je jedini poznati primjer plinovitog diva sličnog Jupiteru koji kruži oko pulsara na ovako maloj udaljenosti. Znanstvenici ističu da je preciznost modeliranja orbite i geometrije sustava omogućila dosad najčišći uvid u spektar jednog egzoplaneta, otvarajući novo poglavlje u proučavanju ekstremnih svemirskih pojava.