Teleskop Webb zavirio u "Sauronovo oko" i otkrio nove spoznaje o evoluciji zvijezda

Visoka rezolucija teleskopa James Webb otkrila je složenu strukturu plinova i prašine u maglici Helix, pružajući uvid u procese koji oblikuju buduće generacije zvijezda i planeta u svemiru

Sandro Vrbanus četvrtak, 22. siječnja 2026. u 16:40
📷 NASA, ESA, CSA, STScI; Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)
NASA, ESA, CSA, STScI; Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)

Svemirski teleskop James Webb usmjerio je svoje instrumente prema maglici Helix, smještenoj 650 svjetlosnih godina od Zemlje u zviježđu Vodenjaka i još jednom kvalitetom svojih kozmičkih fotografija zapanjio javnost, ali i omogućio znanstvenicima nova otkrića. Zahvaljujući snimkama visoke rezolucije astronomi su dobili dosad najdetaljniji uvid u strukturu plina koji odbacuje umiruća zvijezda. Ovaj proces "recikliranja" materije ključan je za razumijevanje svemirskih procesa jer tvari koje zvijezda izbacuje služe kao sirovina za formiranje budućih solarnih sustava.

Detaljna infracrvena snimka

Maglica Helix, često nazivana "Sauronovim okom" zbog svog karakterističnog oblika, otkrivena je prije gotovo dva stoljeća i proučavana je mnogim teleskopima dosad. Webbova kamera u bliskom infracrvenom spektru (NIRCam) zabilježila je ipak nešto novo – formacije koje nalikuju kometima s dugim repovima, a koje se nalaze na rubovima unutarnje regije šireće plinske ljuske. Ovi oblici nastaju sudarom brzih, vrućih vjetrova s centralne zvijezde s ranije odbačenim, hladnijim slojevima prašine i plina.

U samom središtu maglice, iako izvan kadra ove specifične snimke, nalazi se bijeli patuljak – užarena jezgra preostala nakon smrti zvijezde čije zračenje osvjetljava okolni prostor. Intenzivna radijacija bijelog patuljka stvara spektar različitih kemijskih i toplinskih stanja. Najbliže jezgri nalazi se vrući ionizirani plin, dok se prema periferiji nalazi hladniji molekularni vodik. Posebno su značajni zaštićeni "džepovi" unutar oblaka prašine gdje se počinju formirati složenije molekule. Webbova sposobnost da prodre u te zone omogućuje znanstvenicima promatranje procesa koji su ranije bili samo naslućeni.

Širi pogled na maglicu Helix s teleskopa VISTA i zumirani pogled JWST-a 📷 ESO, VISTA, NASA, ESA, CSA, STScI, J. Emerson (ESO); Acknowledgment: CASU
Širi pogled na maglicu Helix s teleskopa VISTA i zumirani pogled JWST-a ESO, VISTA, NASA, ESA, CSA, STScI, J. Emerson (ESO); Acknowledgment: CASU

Transformacije umirućih zvijezda

Boje na novim snimkama nisu samo vizualni prikaz, već indikatori temperature i kemijskog sastava. Plave nijanse označavaju najtopliji plin izložen ultraljubičastom zračenju, dok žuta područja predstavljaju regije gdje se atomi vodika spajaju u molekule uslijed hlađenja. Najudaljeniji rubovi, prikazani u crvenkastim tonovima, prate najhladniji materijal gdje se plin prorjeđuje i počinje formiranje čvrste prašine.

Konačni podaci potvrđuju da umiruća zvijezda u svojim posljednjim fazama transformira vlastitu masu u "sirove sastojke" za kreiranje novih svjetova. Webbova promatranja tamnih džepova unutar užarenog narančastog i crvenog prostora pružaju dokaze o tome kako se složene molekule razvijaju u zaštićenim zonama, čime se dodatno širi znanje o podrijetlu planeta i evoluciji galaktičke materije.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi