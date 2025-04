Teleskop Webb snimio asteroid 2024 YR4, svoj najmanji objekt do sada

Asteroid za koji se jedno vrijeme procjenjivala najveća šansa udara u Zemlju više nije u kategoriji opasnih, no i dalje je pod nadzorom. Velik je poput zgrade, promjer mu je procijenjen na 60 metara

Krajem prošle i početkom ove godine pojavile su se bile informacije o asteroidu, ne samo s potencijalom udara u Zemlju, već i s najvećom procijenjenom šansom da se to dogodi ikad zabilježenom. Ipak, kroz detaljnija se mjerenja putanje asteroida 2024 YR4 ispostavilo da on ne predstavlja opasnost za Zemlju, ali je već bilo naručeno njegovo promatranje putem svemirskog teleskopa James Webb, kako bi se prikupilo što je moguće više podataka. Ovih dana i to je obavljeno pa, premda Zemlji ne prijeti nikakva opasnost, astronomi ipak imaju preciznije podatke o zanimljivom asteroidu.

Izmjerena veličina

Teleskop Webb snimio je 2024 YR4 u bliskom i srednjem infracrvenom spektru svojim instrumentima MIRI i NIRCam, što je dalo više pojedinosti o njegovoj veličini. S procijenjenih 60 metara (± 7 m) promjera, jedan je to od najmanjih svemirskih objekata kojem je ikad izravno izmjerena veličina, najmanji je objekt koji je ovaj teleskop ikad snimio, a dobiveni su i podaci o njegovim dodatnim karakteristikama.

NASA, ESA, CSA, STScI, A Rivkin (JHU APL)

Toplinska slika pokazala je da se on vrlo brzo okreće oko svoje osi, budući da se brzo grije i hladi. Na temelju podataka je zaključeno i da mu je površina vjerojatno stjenovita, a ne prekrivena šljunkom i pijeskom. Procjena putanje ostala je nepromijenjenom – najmanje do 2032. godine ovaj asteroid nema šanse naći se na putu sudara sa Zemljom, iako je u jednom trenutku procjena vjerojatnosti za to bila viša od 3%. Također i u dugoročnim je kalkulacijama poprilično bezopasan po nas.

Sada mu je na putu Mjesec

Iz NASA-e i ESA-e kažu da je ovaj slučaj bio poučan, budući da će se novim metodama u budućnosti sigurno otkrivati još potencijalno opasnih asteroida. Dobro je znati da i teleskop Webb može biti od pomoći kad je riječ o njihovom opažanju i određivanju ključnih karakteristika, a sada je utvrđeno i koji su najbolji načini da se ta promatranja obavljaju kako bi se dobilo što je više moguće korisnih podataka.

NASA JPL/CNEOS

Dodatna informacija dobivena iz Webbovih opažanja je ona o tome gdje će asteroid 2024 YR4 zaista proći 22. prosinca 2032. godine, na dan kad će nam biti najbliže. Trenutačni izračuni rezultirali su uskom koridorom rizika, no unutar kojeg se i dalje nalazi – Mjesec. Vjerojatnost da tog dana dođe do sudara asteroida i Mjeseca trenutačno je 3,8%. Nakon sredine travnja ovaj asteroid će biti predaleko za opažanja zemaljskim teleskopima, no Webb će svoju kampanju ponoviti i tijekom svibnja.