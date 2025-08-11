Zašto se Generacija Z odriče Spotifya za pucketanje vinila i šum kaseta?

U eri streaminga, mladi slušatelji masovno se vraćaju fizičkim formatima i čini se da to nije samo prolazni trend

Bug.hr ponedjeljak, 11. kolovoza 2025. u 19:04
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

U svijetu kojim dominiraju algoritmi i beskonačne playliste, događa se tiha revolucija. Generacija Z, prva koja je odrasla s glazbom kao neopipljivim nizom jedinica i nula dostupnim na klik, predvodi iznenađujući povratak najopipljivijim audio formatima - gramofonskim pločama i kasetama. I dok se prodaja vinila već sedamnaestu godinu zaredom penje, ne radi se samo o nostalgiji za vremenom koje nisu ni proživjeli. Riječ je o svjesnom traženju dubljeg, angažiranijeg i autentičnijeg glazbenog iskustva.

Najnovija istraživanja potvrđuju ovaj trend. Studija britanske tvrtke Key Production otkrila je da čak 59% mladih u dobi od 18 do 24 godine sluša glazbu na fizičkim medijima, što je značajno više od svih starijih dobnih skupina. Organizacija Vinyl Alliance ide i korak dalje, navodeći kako je upravo Generacija Z postala "pokretačka snaga" popularnosti vinila.

Njihovi podaci pokazuju da 76% mladih obožavatelja vinila kupuje ploče barem jednom mjesečno, a 80% ih posjeduje gramofon. Glavni razlog? Bijeg od digitalne preopterećenosti. Više od 60% pripadnika Generacije Z navodi kako slušanje ploča koriste kao zamjenu za digitalne navike s ciljem poboljšanja mentalnog zdravlja.

Ritual kao protuotrov

Za razliku od instantnog zadovoljstva koje nudi Spotify, vinil zahtijeva ritual. Odabir albuma, pažljivo vađenje ploče iz omota, divljenje umjetničkom djelu i naposljetku, spuštanje igle. To je taktilno, multisenzorno iskustvo koje stvara prostor za namjerno i fokusirano slušanje. Taj osjećaj vlasništva, u svijetu gdje je sve pohranjeno u oblaku, pruža osjećaj trajnosti i dublje povezanosti s umjetnikom.

Mladi su spremni i platiti više za tu povezanost. Naime, 71% njih platilo bi višu cijenu za ekološki održivije proizvedene ploče, pokazujući zrelost i svijest koja nadilazi puki trend. Iskustvo se ne zaustavlja na kućnom pragu. Čak 84% mladih kupuje ploče u fizičkim trgovinama, tražeći zajednicu i kurirano iskustvo koje im digitalni svijet ne može ponuditi. Trgovine pločama ponovno postaju kulturna žarišta gdje se generacije susreću i dijele strast, a TikTok je preplavljen videozapisima "vinyl haula" i zidovima ukrašenim omotima albuma.

Savršena nesavršenost zvuka

Tehnički gledano, digitalni audio je objektivno superioran. CD kvaliteta nudi dinamički raspon veći od 90 dB i gotovo savršeno odvajanje kanala, dok vinil jedva doseže 70 dB dinamičkog raspona uz separaciju kanala od oko 30 dB. Ploče su podložne šumu, pucketanju, tutnjavi motora i varijacijama u brzini. Pa zašto onda mnogi opisuju zvuk vinila kao "topliji" i "bogatiji"? Ključ je dijelom u ugodnoj harmonijskoj distorziji, ali ponajviše u masteringu.

Tijekom posljednjih desetljeća, u takozvanom "ratu glasnoće", glazba za digitalne platforme postajala je sve komprimiranija kako bi zvučala glasnije i istaknula se. Vinil, zbog svojih fizičkih ograničenja, ne podnosi takvu agresivnu kompresiju. Master za ploču često čuva više dinamike, dopuštajući glazbi da "diše", što rezultira subjektivno ugodnijim i manje zamornim zvukom.

U sjeni vinila, događa se i tihi povratak kasete. Iako je njezina audio kvaliteta neupitno najniža, njezin šarm leži u pristupačnosti, prenosivosti i "lo-fi" estetici. Ona je najjeftiniji ulaz u analogni svijet i savršen medij za nezavisne bendove.

 



