Svjetske zvijezde snimile "tihi album" kao prosvjed protiv neovlaštenog korištenja glazbe za AI

Kao dio pobune protiv neovlaštenog korištenja glazbe za treniranje AI modela izdan je potpuno tihi LP, dostupan od veljače besplatno za slušanje, uz bonus "pjesmu" Paula McCartneya te izdanje na vinilu

Glazbeni album koji potpisuje više od tisuću svjetskih glazbenika, naziva "Is This What We Want?" (Je li to ono što želimo?) izdan je u veljači ove godine kao prosvjed protiv umjetne inteligencije koja koristi autorska djela za treniranje svojih glazbenih generativnih modela. Od tada se projektu pridružilo još glazbenika iz cijelog svijeta, zasjeo je bio u jednom trenutku na 38. mjesto britanske ljestvice, a sve to ne bi bilo neobično da se ne radi o albumu – gotovo potpune tišine.

Glasna tišina prosvjeda

Naime, svi potpisnici albuma glazbenici su koji su tišinom poručili da zapravo dižu glas protiv neovlaštenog korištenja vlastite glazbe za potrebe AI-ja. Umjesto pamtljivih melodija i tekstova, snimke na ovom albumu sadrže tek tiho šuštanje i pokoji zvuk lupkanja, čime se sugerira da će kreativni ekosustav biti uništen, a originalna glazba utišana, ako AI kompanije nastave nepošteno iskorištavati intelektualno vlasništvo glazbenika za treniranje svojih modela.

Kako bi još više privukli pozornost na svoju akciju, glazbenici su sada "tihi album" izdali i na vinilu – pa ga je moguće naručiti po cijeni od 28 funti (oko 32 eura). Sav prihod ostvaren prodajom ploče bit će doniran dobrotvornoj organizaciji Help Musicians, koja pomaže glazbenicima u slučaju kad imaju financijskih, zdravstvenih i ostalih problema.

Ed Newton-Rex, skladatelj i aktivist za pravednost u autorskim pravima koji stoji iza prosvjednog albuma, izrazio je svoju zabrinutost: "Jako sam zabrinut da vlada više pažnje posvećuje interesima američkih tehnoloških tvrtki nego interesima britanskih kreativaca". Dodatna zanimljivost kod ovog albuma je da naslovi 12 pjesama, poredani jedan ispod drugog, ispisuju poruku: "britanska vlada ne smije legalizirati krađu glazbe u korist AI kompanija".

Bonus Paula McCartneya

Vinilno izdanje donosi i bonus "pjesmu" koju je "komponirao" jedan od najvećih živućih britanskih kantautora, legendarni član Beatlesa Paul McCartney. Njegova "pjesma" u trajanju od dvije minute i 45 sekundi je također gotovo potpuno tiha i ima isti cilj: pozvati vladajuće da zaštite prava glazbenika i autora.

Ovo nije prvi put da se ime Paula McCartneya vezuje uz umjetnu inteligenciju. Naime, upravo ta tehnologija omogućila je izdavanje posljednje pjesme Beatlesa, "Now and Then". No, bitno je naglasiti da ta pjesma nije generirana ni na koji način uz pomoć AI-ja, već je samo dovršena – moderna tehnologija omogućila je izdvajanje glasa pokojnog Johna Lennona iz vrlo loše demo snimke s mono kasetofona te poboljšanje kvalitete starog zapisa na studijsku razinu. To je Beatlesima donijelo i vjerojatno posljednji ikada Grammy za taj bend, dodijeljen ranije ove godine.