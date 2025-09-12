Vikend u znaku gramofonskih ploča

Sajam Intervinil, međunarodni sajam gramofonskih ploča i CD-a, održat će se 13. i 14. rujna 2025. godine na Zagrebačkom velesajmu. Manifestacija predstavlja jedinstvenu priliku za sve ljubitelje vinila i glazbe da uživaju u bogatom izboru glazbenih izdanja, od vintage ploča do najnovijih izdanja na tržištu.

Na sajmu će svoje proizvode i kolekcije predstaviti brojni izlagači iz Hrvatske i regije, uključujući prodavače rijetkih i antiknih ploča, distributere modernih vinil izdanja te zaljubljenike u analogni zvuk. Posjetitelji će moći razgledati i kupiti ploče različitih žanrova, od rocka i jazza do klasične i elektronske glazbe, kao i CD-e i dodatnu opremu za reprodukciju glazbe.

Intervinil je poznat i po pratećim događajima, uključujući razgovore s kolekcionarima, glazbenim stručnjacima i izvođačima, te radionice vezane uz očuvanje i njega gramofonskih ploča. Ovaj sajam je nezaobilazno mjesto za sve koji žele proširiti svoju glazbenu biblioteku, upoznati nove kolekcionare i uživati u atmosferi posvećenoj kvalitetnom zvuku i vinilu.

Manifestacija će se održati u prizemlju Paviljona 7a, a radno vrijeme za posjetitelje bit će od 10 do 20 sati oba dana. Ulaz na sajam je 3€, a ljubitelji glazbe mogu očekivati bogat program i brojne zanimljive izlagače na jednom mjestu, što Intervinil čini jednim od najvažnijih događaja ovog tipa u regiji. U subotu će program voditi Šajeta, dok je za nedjelju predviđen nastup pjevačice Elle.

Za sve entuzijaste vinila i ljubitelje analogne glazbe, Intervinil na Zagrebačkom velesajmu je nezaobilazan događaj koji nudi priliku za druženje, učenje i proširenje kolekcija u pravom glazbenom duhu.

Organizator sajma je Woodstock Record Shop.