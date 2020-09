Airbusov koncept zrakoplova pogonjenih vodikom trebao bi zaživjeti do 2035.

Do 2035. godine, prema najnovijim najavama, Airbus ima plan u pogon pustiti cijelu flotu ekološki prihvatljivih zrakoplova koji ne bi ispuštali štetne plinove. Kako bi ostvarili taj ambiciozni cilj, trenutačno razmatraju čak tri koncepta u okviru projekta ZEROe, a svi oni dobivali bi struju iz vodikovih ćelija, a bili bi pogonjeni modificiranim mlaznim motorima koji koriste vodik kao osnovno gorivo. Ovo je još jedna "zelena" inicijativa Airbusa nakon nedavno objavljenog plana za organiziranje letova putničkih zrakoplova u formacijama.

Tri koncepta, prikazana na naslovnoj slici, Airbus je pozicionirao u različite segmente. Prva dva donose tradicionalni izgled i namijenjeni su za srednje duge rute. Najveći od njih je putnički zrakoplov s mlaznim turboventilatorskim motorom, nešto većim i fleksibilnijim krilima te mjestom za oko 200 putnika i dosegom od oko 2.000 nautičkih milja. Drugi bi bio zrakoplov upola manjeg dometa i namijenjen za prijevoz do 100 putnika, a pogonila bi ga dva hibridna turbopropelerska motora na vodik.

Futuristički koncepti

Treći koncept, ovdje nazvan Blended-Wing Body, spaja funkcije krila i trupa zrakoplova, otprilike kao nedavno viđeni eksperimentalni model s nizozemskog sveučilišta TU Delft. Sva tri koncepta imala bi ugrađene spremnike za tekući vodik, koji se energetskom gustoćom i karakteristikama razlikuje od kerozina, pa cijeli zrakoplov mora biti koncipiran oko takvog spremnika. To će promijeniti i finalni izgled putničkih zrakoplova budućnosti, kažu iz Airbusa.

Ako se tehnologija vodikovog pogona nastavi razvijati kao do sada, prvi modeli vodikom pogonjenih letjelica mogli bi u upotrebu biti pušteni 2035. godine. Kako bi se to ostvarilo, kompanija će morati s razvojem krenuti već 2025., kako bi do kraja desetljeća imala funkcionalne prototipe u punoj veličini. Naravno, već sada moraju krenuti s testiranjem gorivih ćelija i modificiranih mlaznih motora koji mogu sagorijevati čisti vodik.

Ovaj ambiciozni i potencijalno revolucionarni plan djelomično je financiran sredstvima francuskih vlasti, koje su u sklopu programa oporavka avioindustrije izdvojile 15 milijardi eura za ulaganje u nove tehnologije. Među njima je i izrada ugljično neutralnog zrakoplova do 2035., pa je Airbus prihvatio tehnološki izazov i najavio da će upravo oni proizvesti ZEROe, prvi na svijetu komercijalni putnički zrakoplov bez štetnih emisija.