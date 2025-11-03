Andurilov poluautonomni lovac YFQ-44A poletio nakon samo 556 dana razvoja

Američka kompanija Anduril započela je testiranje poluautonomne borbene letjelice, razvijene u rekordnom roku, s ciljem postizanja "priuštivog" autonomnog leta i brze masovne proizvodnje

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 3. studenog 2025. u 14:48

Kompanija u vlasništvu tehnološkog poduzetnika Palmera Luckeya, Anduril Industries, u suradnji s Američkim ratnim zrakoplovstvom započela je letačka testiranja nove kolaborativne borbene letjelice pod oznakom YFQ-44A. Ovaj program predstavlja ključni korak u integraciji autonomije u borbene zrakoplove, što se smatra fundamentalnom tehnološkom transformacijom u vojnom zrakoplovstvu, usporedivom s prijelazom na mlazne motore 1950-ih ili uvođenjem "stealth" tehnologije 1980-ih, poručuju iz Andurila, koji je prošloga tjedna obavio prvi pokusni let nove letjelice.

Testiranje i suradnja

Projekt YFQ-44A postigao je značajan uspjeh razvojem "od nule" do prvog poluautonomnog leta u samo 556 dana, brže od bilo kojeg većeg programa borbenih zrakoplova u novijoj povijesti. Svrha letjelice je stjecanje i održavanje nadmoći u zraku u visoko osporavanim okruženjima, oslanjajući se na paradigmu "priuštive masovnosti" i autonomije te suradnje s konvencionalnim zrakoplovima s ljudskim pilotima.

Pokusni letovi ključna su faza dokazivanja sposobnosti zrakoplova u pogledu brzine, upravljivosti, autonomije, smanjenog radarskog odraza, dometa i integracije naoružanja. Međutim, testiranje nadilazi puko dokazivanje sirovih performansi – stvarna prekretnica koju donosi autonomija bit će izgradnja flote robotskih letjelica koje će moći surađivati pri ostvarivanju raznih misija.

YFQ-44A je dizajniran za specifičnu misiju Ratnog zrakoplovstva: poboljšanje preživljavanja, ubojitosti i učinkovitosti kroz suradnju s borbenim zrakoplovima s posadom ili kroz neovisno djelovanje. Kroz testiranja, Anduril i Ratno zrakoplovstvo razvijaju koncepte i taktike suradnje između sustava s posadom i bez nje, što će definirati buduću integraciju i borbenu uporabu autonomnih letjelica.

Poluautonomno od prvog leta

Ono što YFQ-44A izdvaja jest činjenica da nije dizajniran kao letjelica na daljinsko upravljanje. Svi dosadašnji testovi, uključujući prvi let, bili su i nastavit će biti poluautonomni. Letjelica samostalno izvršava plan misije, upravlja svojim kontrolama neovisno o ljudskoj naredbi te se vraća na slijetanje "pritiskom na gumb". Operater je prisutan, no zadatak mu je nadzirati let i misiju, ali ne i izravno upravljati njome. Umjesto toga, integrirani softverski sustav obrađuje podatke, identificira ciljeve i upravlja djelovanjem, dok na tlu prati održavanje i stanje letjelice.

Kako bi se postigao potreban opseg masovne proizvodnje brzinom koju zahtijeva trenutačna situacija, Anduril razvija novi proizvodni sustav za YFQ-44A. Sustav koristi zajedničku softversku okosnicu nazvanu ArsenalOS. Proizvodna filozofija oslanja se na jednostavne, zrele i nisko-rizične tehnologije, izbjegavajući oslanjanje na "čuda u proizvodnji", poručuju.

Njihov je plan da YFQ-44A proizvodi više dobavljača koristeći standardizirane industrijske procese. U tu svrhu gradi se proizvodni pogon "Arsenal-1" u Columbusu (savezna država Ohio), površine gotovo 465.000 četvornih metara. YFQ-44A bit će prvi program koji će se useliti u tvornicu, a početak proizvodnje prototipova CCA u pogonu Arsenal-1 planiran je već za prvu polovicu 2026. godine.



