Poletio je helikopter bez pilota Proteus, budućnost britanske obrane

Britanska zrakoplovna povijest obogaćena je novim pionirskim događajem – na uzletištu Predannack u Cornwallu svoj je prvi let uspješno obavio Proteus, prvi potpuno autonomni helikopter u punoj veličini proizveden u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ovaj tehnološki demonstrator, koji je dizajnirala i izgradila tvrtka Leonardo za potrebe Kraljevske mornarice, predstavlja ključan korak u istraživanju potencijala bespilotnih zračnih sustava. Cilj projekta je integracija ovakvih letjelica uz bok pilotiranim zrakoplovima unutar budućeg "hibridnog zračnog krila" mornarice.

Strategija "Atlantic Bastion"

Uspješan let uslijedio je nekoliko tjedana nakon sveobuhvatnih ispitivanja sustava, senzora i motora na zemlji u Leonardovom pogonima. Ovaj uspjeh izravno ispunjava obveze iz Strateškog plana obrane Velike Britanije, koji predviđa stvaranje "Nove hibridne mornarice". Autonomni helikopteri poput Proteusa trebali bi igrati središnju ulogu u programu "Atlantic Bastion", usmjerenom na osiguravanje sjevernog Atlantika. Iako Kraljevska mornarica već koristi manje bespilotne letjelice, poput manjih multikoptera i nešto većih dronova, Proteus sve njih značajno nadmašuje veličinom, složenošću i razinom autonomije.

Projekt autonomnog helikoptera vrijedan je 60 milijuna funti. Proteus se smatra jednim od prvih autonomnih helikoptera punih dimenzija u svijetu. Umjesto posade, letjelicom upravljaju napredni senzorski i računalni sustavi pokretani softverom koji omogućuje procesuiranje okoline i samostalno donošenje odluka u stvarnom vremenu.

Operacije protiv podmornica

S nosivošću većom od jedne tone, letjelica je dizajnirana za rad u izazovnim vremenskim uvjetima, uključujući snažne vjetrove i nemirno more. Ovakva autonomija omogućuje posadnim zrakoplovima da se posvete drugim kritičnim misijama, dok Proteus preuzima razne rutinske zadatke. Tijekom prvog leta, Proteus je izvršio kratku testnu rutinu tijekom koje je samostalno upravljao komandama bez ljudske intervencije, dok su ga piloti s tla kontinuirano nadzirali radi sigurnosti.

Dizajn Proteusa primarno je namijenjen protupodmorničkom ratovanju, patroliranju morem i prikupljanju podataka iz mreže savezničkih brodova i podmornica. Prema najavama Ministarstva obrane, ovakvi su strojevi okosnica hibridnih pomorskih snaga koje će braniti Veliku Britaniju i NATO saveznike. Sustav će omogućiti pronalaženje i praćenje potencijalnih neprijateljskih plovila s dosad neviđenom učinkovitošću na prostranim oceanskim područjima.