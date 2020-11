Boeing 737 Max ponovno u zraku zahvaljujući odobrenju američkih regulatora

Američka savezna agencija za zračni promet (Federal Aviation Administration ili FCC) u srijedu je dopustila povratak Boeing 737 Max zrakoplova u redovan zračni promet nakon prizemljenja u ožujku prošle godine.

Podsjetimo sama kako je kriza za tvrtku Boeing počela padom dvaju 737 Max zrakoplova što je rezultiralo s ukupno 346 žrtava (Lion Airov let 610 i let Ethiopian Airlinesa 302). Kako su potom svi ostali 737 Max zrakoplovi prizemljeni Boeing je zabilježio velike financijske gubitke i gubitak dotadašnje reputacije.

Kako bi dobili dopuštenje za let svojih zrakoplova u Boeingu su morali izmijeniti sustav za kontrolu leta poznat pod imenom Maneuvering Characteristics Augmentation System ili MCAS koji se pokazao ključnim uzročnikom u padu dvaju zrakoplova.

Sustav je trebao spriječiti zastoj u radu motora ukoliko bi motori u Maxu tjerali nos zrakoplova prema gore, a umjesto toga pogreške u očitanju senzora dovele su do lažnog očitavanja zastoja te konstantnog guranja nosa zrakoplova prema dolje što je u konačnici dovelo i do nesreće dvaju Max zrakoplova. Sustav se više neće moći aktivirati uzastopce, a za aktivaciju će biti potrebna dva senzora a ne samo jedan kao u dosadašnjoj inačici. Također, bile su potrebne određene promjene i u ožičenju zrakoplova.

Još jedan od elementa koji su utjecali na pad dvaju zrakoplova bile su i njihove posade koje su bile nedovoljno educirane za let na ovom zrakoplovu što uključuje i neiskustvo u upravljanju spomenutim MCAS sustavom jer o njemu nije bilo nikakvog spomena u službenom priručniku (kako bi se postigle uštede što se tiče izobrazbe posade koje mogu biti skupe za komercijalne zrakoplovne tvrtke, a one bi postale obvezne kada bi se MCAS spomenuo u priručniku). Boeing prije nesreća nije predvidio treninge pilota na simulatorima, no to sada im to postaje obveza.

Povratak Boeing 737 Max zrakoplova u redovan promet bit će spor, prvi će ga ponovno početi koristiti u American Airlinesu na letovima između Miamija i New Yorka i to krajem prosinca. Ostale američke zrakoplovne tvrtke namjeravaju Max ponovno uključiti u svoju flotu tijekom 2021. godine.

Nakon američkih regulatora očekuje se da će i europski, kanadski te brazilski regulatori uskoro također odobriti let Max zrakoplova. Nije poznato što će odlučiti kineski regulatori koji su uostalom prvi prizemljili svoju flotu Max zrakoplova, a Boeing se još mora suočiti i s tužbama rodbine poginulih.