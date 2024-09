Turbulencije za konkurenciju: Starlink redefinira in-flight povezanost

United Airlines najavio je partnerstvo sa SpaceXovim Starlinkom kako bi omogućio besplatni brzi Internet na cijeloj svojoj floti od preko 1000 zrakoplova.

Brzine od 40 Mbps do 220 Mbps

Implementacija Starlinkovog Wi-Fi sustava na United-ovim letovima započet će 2025. godine. Testiranja su planirana za početak te godine, a prvi putnički letovi s novom uslugom očekuju se kasnije istog razdoblja. Međutim, zbog veličine Unitedove flote, potpuna implementacija zahtijevat će nekoliko godina.

Starlinkova satelitska internetska usluga obećava znatno bolje iskustvo povezivanja tijekom leta. Putnici mogu očekivati brzine od 40 Mbps do 220 Mbps po zrakoplovu, uz latenciju manju od 99 ms. To će omogućiti streaming videozapisa visoke kvalitete, igranje igara, pa čak i videokonferencije. Očekuje se da će brzu vezu koristiti ne samo putnici, već i letačko osoblje.

Dostupno od ulaska u zrakoplov

Nova usluga bit će dostupna od ulaska u zrakoplov do izlaska, što znači da će se putnici moći povezati od trenutka ukrcaja do iskrcaja. To je drugačije u odnosu na neke trenutne sustave koji funkcioniraju samo iznad 10.000 stopa. United naglašava da će Wi-Fi biti besplatan za sve putnike, bez obzira na klasu sjedala ili cijenu karte.

Odluka Uniteda o partnerstvu sa Starlinkom dio je šireg trenda u zrakoplovnoj industriji usmjerenog na poboljšanje povezivosti tijekom leta. Delta Air Lines i Hawaiian Airlines također su poduzeli korake ka ponudi besplatnog Wi-Fi-ja, pri čemu Hawaiian već koristi Starlink na nekim rutama.

Konkurencija ne sluti dobro

Nakon objave, dionice konkurencije, sadašnjih pružatelja usluga aviokompanijama, tvrtki poput Viasata i Gogoa doživjele su značajne padove.

Gogo, jedan od najpoznatijih pružatelja zrakoplovnog Wi-Fi-ja, opslužuje vodeće aviokompanije poput American Airlines, Delta Airlines i Uniteda. Viasat, drugi istaknuti igrač na ovom tržištu, nudi širokopojasni Internet zrakoplovnim tvrtkama kao što su JetBlue, Virgin America i United. Inmarsat, globalni lider u satelitskim komunikacijama, pruža usluge aviokompanijama poput British Airways, Qatar Airways i Virgin Atlantica. Intelsat ima ugovor s Alaska Airlinesom. Panasonic, poznati proizvođač elektronike, također je u sektoru zrakoplovnog Wi-Fi-ja i opslužuje aviokompanije Air France, Gulf Air i Singapore Airlines. T-Mobile posluje s Deltom, JAL-om, Alaska Airlinesom i American Airlinesom.

Starlink će, osim s Unitedom, poslovati i s Qatar Airwaysom.