Youtuberi spojili republikance i demokrate u američkom Kongresu

Nije to tako često da se oko neke inicijative ili prijedloga slože predstavnici Demokratske i Republikanske stranke u američkoj politici, no dogodilo se ovih dana po pitanju – youtubera. Naime, na inicijativu youtubera Matthewa i Stephanie Patrick s kanala The Game Theorists, osnovan je klub zastupnika Congressional Creators Caucus. Njega trenutačno čini desetak članova s obje strane političkog spektra, a cilj mu je baviti se regulacijom i podrškom modernim digitalnim kreatorima sadržaja, tretirajući ih jednako kao i male biznise, odnosno uvažavajući ih kao važan ekonomski i kulturni čimbenik.

Dvostranački klub

Osim što ima podršku nekolicine demokrata i republikanaca, ova inicijativa ima i snažnu podršku iz industrije, pa je uz YouTube primjerice podržava i Patreon te već pokreće zakonodavni dijalog o relevantnim rješenjima, koja bi regulirala pitanje kreatora. Primarno im je u fokusu porezna politika u SAD-u, za koju žele da youtubere tretira kao poduzetnike, a ne influencere.

Congressional Creators Caucus prva je formalna skupina u Zastupničkom domu posvećena interesima digitalnih kreatora i poduzetnika (kreatora). Dvostranačku inicijativu predvode republikanka Beth Van Duyne iz Teksasa i demokratska zastupnica Yvette Clarke iz New Yorka. Pri osnivanju je najavljeno da će se zalagati za to da kreatori dobiju pristup povlasticama koje uživaju klasična mali poduzetnici, poput zdravstvenog osiguranja, mogućnosti dobivanja kredita ili pomoći u slučaju prirodnih nepogoda. Osim toga, prioriteti kluba uključuju zaštitu privatnosti na Internetu, etiku u razvoju umjetne inteligencije, sigurnost djece i mladih na Internetu te veću transparentnost algoritama na društvenim mrežama i video platformama – pitanja koja u SAD-u nisu trenutačno pretjerano strogo regulirana.

Osnivanje ovakvog kluba zastupnika dolazi u trenutku kad taj sektor u SAD-u okuplja više od 70 milijuna aktivnih kreatora, a ukupna vrijednost bi mu do 2027. mogla bi doseći 500 milijardi dolara. Klub najavljuje kontinuirane razgovore s kreatorima i platformama kako bi zakonodavcima pružio uvid u stvarne potrebe youtubera i ostalih te pomogao ukloniti prepreke industriji koja mijenja suvremenu ekonomiju i kulturu.