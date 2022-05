Budući američki borbeni avioni iz linije NGAD bit će barem dvostruko skuplji od F-35

Frank Kendall, koji trenutačno vrši dužnost tajnika (de facto ministra) Ratnog zrakoplovstva SAD-a, ovoga je tjedna pred Zastupničkim domom Kongresa i njihovim Odborom za oružane snage iznio neke financijske detalje o tajnovitom, dugo očekivanom programu nove generacije borbenih zrakoplova NGAD (Next Generation Air Dominance). Kendall je, na pitanje zastupnika o troškovima ovog programa odgovorio: "To je broj koji će vam izazvati pozornost. Bit će to skup zrakoplov".

Iako s točnijim procjenama nije upoznao zastupnike i javnost, otkrio je da će jedan moderni borbeni avion iz linije NGAD koštati više nego dvostruko više od do sada najskupljeg američkog borbenog zrakoplova, F-35, čija je cijena oko 82 milijuna dolara. Kendallove riječi o "više stotina milijuna dolara" za borbeni avion mogu se, dakle, protumačiti i na način da će cijena jednog primjerka biti između 200 i 300 milijuna dolara.

Skup i skuplji

On je dodatno zastupnicima pojasnio i da će ti zrakoplovi biti "nevjerojatno učinkoviti", ali i da će ih u misijama pratiti jeftinije platforme koje će im povećavati dolet – riječ je o već ranije planiranim autonomnim dronovima koji će pružati podršku u borbenim zadaćama, ali će vršiti i funkcije zračnih tankera.

Boeingova vizija NGAD lovca i drona u njegovoj pratnji

Kad je, pak, riječ o cijeni sustava autonomnih letjelica za podršku NGAD višenamjenskim avionima, Ratno zrakoplovstvo za sada nema niti procjene. Bespilotni pratitelji aviona nove generacije trebali bi, prema planu najavljenom ranije, koštati upola manje od samih aviona – dakle, autonomni bi dronovi mogli u skorijoj budućnosti dosegnuti cijenu koju danas ima najnapredniji borbeni zrakoplov SAD-a, F-35.

Kendall je naglasio i da će pristup prilikom razvoja i nabave zrakoplova biti takav da će poticati konkurenciju. Tehnologija će biti modularna, pa će se razni ponuđači moći natjecati za proizvodnju njihovih pojedinih dijelova – što će, očekuje se, sniziti finalnu cijenu. Zrakoplovi linije NGAD u operativnu upotrebu će stići najranije 2030. godine.