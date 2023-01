Greška u bazi podataka prizemljila sve zrakoplove u SAD-u

Ove srijede, 11. siječnja, na nekoliko je sati bio potpuno prekinut sav zračni komercijalni promet na području SAD-a. Posljedica privremenog prizemljenja više tisuća zrakoplova bio je ogromni kaos, zastoj i lančana kašnjenja, s utjecajem na milijune ljudi i njihove planove i putovanja. Američka agencija za civilno zrakoplovstvo, FAA, još tada je objavila da je razlog za izvanredno prizemljenje zrakoplova zastoj u radu sustava NOTAM (Notice to AirMen, odnosno danas Notice to Air Missions). Taj sustav namijenjen je za slanje žurnih obavijesti letačima, u obliku niza alfanumeričkih znakova, u kojima su kodirane informacije o meteorološkim uvjetima, bitnim događajima, zračnim lukama, potencijalnim opasnostima i ostalim okolnostima, iznimno važnima prilikom leta.

Nakon nekoliko je sati sustav NOTAM proradio, no i dalje traje istraga o tome što ga je izbacilo van funkcije. Prve informacije iz FAA kažu kako je sustav pao zbog pogreške u bazi podataka, koja je osnova za njegovo funkcioniranje. Kao što je to uobičajeno u sličnim situacijama, Agencija je poručila da "istražuje uzroke i poduzima sve korake da se sličan ispad ne bi ponovio u budućnosti".

Greška i u bazi i u backupu

Još tijekom kaosa u srijedu, mnogi su počeli kriviti zastarjeli računalni sustav koji upravlja NOTAM porukama, a CNN sada doznaje i neke tehničke detalje o problemima koji su se dogodili ove srijede. Kažu kako je sustav pao zbog oštećene datoteke u bazi podataka. I dalje traje istraga o tome je li bazu "pokvario" pogrešan rutinski ručni unos podataka ili nešto drugo.

Primjer aktualnih meteoroloških NOTAM poruka

Kontrola zračnog prometa prve je probleme u NOTAM-u primijetila još krajem utorka, pa su osmislili plan kako ga oporaviti. Zamislili su resetirati sustav rano u srijedu ujutro, kada bi to trebalo imati najmanji utjecaj na zračni promet. Resetiranje sustava može potrajati do 90 minuta, a sve je trebalo završiti prije jutarnje "špice" koja započinje u ranim satima svakog dana na istočnoj obali SAD-a. No, resetiranje je trajalo predugo, nije prošlo kako je bilo očekivano, a nakon ponovnog pokretanja sustav i dalje nije pouzdano uspijevao slati potrebne informacije posadama zrakoplova.

Ono što je stvorilo probleme bila je činjenica da je korumpirana datoteka, od koje je sve i bilo počelo, pronađena ne samo u glavnom sustavu NOTAM-a, nego i u njegovom backupu.

Potrebna modernizacija

Kompleksnost sustava NOTAM je, prema upućenima, potpuno van kontrole. Sustav ovisi o starim tehnologijama (pokrenut je 1947.), a njegova složenost do sada je samo bujala – trenutačno ga, tako, koristi oko 14.400 privatnih te 5.000 javnih aerodroma i drugih zračnih baza. FAA već provodi više milijardi dolara vrijedan projekt modernizacije kontrole zračne plovidbe i sustav NOTAM, koji će sve pokušati pojednostaviti i digitalizirati.

Digitalni kokpit s grafički jasno prikazanim NOTAM obavijestima još nije standard

NOTAM se odavno suočava s kritikama letačkog osoblja, pa su i ovom prilikom istaknuli kako je potrebno značajno nadograditi taj sustav. Gotovo tri četvrtine pilota u anketama izjavljuje da imaju problema s razumijevanjem tih obavijesti, ali i sa snalaženjem u obično ogromnim količinama nečitkih obavijesti. Prije leta svaka je posada dužna proučiti sve aktualne NOTAM obavijesti na ruti kojom lete, što je često i do 20 stranica, punih kodova i kratica. Zbog toga kažu da ponekad i previde bitne informacije, koje se utope u "gomili smeća" koje se nalazi na NOTAM listama.