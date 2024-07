Joby Aviation letećim taksijem na vodik preletio više od 800 kilometara

Joby Aviation jedan je od startupa koji su posljednjih godina prikupili više od 2 milijarde dolara za razvoj svoje tehnologije letećih taksija. Njihove multikopterske letjelice već su obavile brojne pokusne letove, čak i bile isporučene Ratnom zrakoplovstvu SAD-a, gdje prolaze dodatna testiranja. No, to su sve bile električne letjelice koje su energiju dobivale iz ugrađenih baterija, što je, znamo, skupo i sa sobom nosi veliku masu, koja mora s letećim taksijem također boraviti u zraku.

Voda iz auspuha

Joby je pak 2021. godine preuzeo njemačku tvrtku H2FLY i uključio je u svoje planove, a ona je specijalizirana za rješenja vodikovih pogona za letjelice. Sada je, uz njihovu pomoć ali i uz sudjelovanje Ratnog zrakoplovstva, izrađen prvi funkcionalni prototip njihovog putničkog drona pogonjenog – vodikom. Takav je demo multikopter, prvi tog tipa u svijetu, 24. lipnja odradio probni let, pa iznad Kalifornije preletio čak 841 kilometar, ostavljajući iza sebe kao jedini nusproizvod – vodu.

Iz Jobyja kažu da njihova letjelica polijeće i slijeće vertikalno, pa u horizontalnom letu mijenja konfiguraciju rotora (kojih je ukupno šest). Njezin razvoj nastavlja se na tehnologije i znanja postignuta tijekom razvoja ranije testiranoga baterijsko-električnog modela.

Pogonski elektromotori u ovom slučaju energiju dobivaju iz vodikovih gorivnih ćelija, a nakon testnog leta u rezervoaru mu je bilo ostalo još 10% goriva, od ukupnog kapaciteta koji iznosi 40 kilograma tekućeg vodika. To znači da je u teoriji mogao već sada preletjeti i oko 1.000 kilometara. Zbog vodika i ćelija letjelica je značajno lakša od one koja bi struju za toliki let držala u klasičnim baterijama. No, i ovaj leteći taksi ima ugrađene manje baterije, koje mu daju dodatnu snagu, primarno pri polijetanju i slijetanju.

I s ovim testom startup ide u istom smjeru kao i dosad, odnosno ka ostvarenju svojeg cilja da pruže "čiste" i elegantne regionalne usluge zračnog prijevoza. Još jednom su ponovili da svoje komercijalne usluge planiraju početi nuditi već sljedeće godine, ali svojim ranijim, baterijsko-električnim letećim taksijem.