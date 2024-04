Mornarica SAD-a ima najnapredniji simulator aviona F-35, na kojem se obučilo više od tisuću pilota

Jedan od korisnika najnovijeg američkog višenamjenskog borbenog aviona, Lockheed Martinovog F-35 Joint Strike Fightera, je i Mornarica, koja za potrebe obučavanja pilota na njemu koristi napredni simulator. Njegov je naziv Joint Simulation Environment, izvorno je izrađen samo za obuku pilota F-35, no nedavno je otkriveno i da tijekom posljednje dvije godine služi za trening pilota drugih zemalja, kako bi oni prošli program kakav nije dostupan nigdje drugdje u svijetu.

Osim toga, nedavno je proširen s četiri kokpita za napredno simuliranja zrakoplova F-22, a u planu su i F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler te E-2D Advanced Hawkeye. Naravno, centar se priprema i za nadolazeće modele zrakoplova šeste generacije, kao što su strateški bombarder B-21 Raider i lovci iz programa NGAD.

Joint Simulation Environment

Nedavno je simulator Joint Simulation Environment (JSE) premašio tisuću obučenih pilota, otkako je pokrenut 2016. godine, a sustav se kontinuirano nadograđuje. U njemu se nalazi osam kokpita aviona F-35, vjernih originalima do posljednjeg detalja, kao i još šest kokpita kojima se konfiguracija može prilagoditi kako bi simulirali F-35, ali i neprijateljske zrakoplove. Svi oni opremljeni su projekcijskim kupolama (300°x160°) 4K rezolucije i promjera 4,6 metara, kacigama kakve se koriste i u pravim zrakoplovima te kontrolnim sobama iz kojih se upravlja simuliranim misijama.

Osim tog, hardverski vrlo kompleksnog dijela, softver uključuje neke od najnaprednijih simulacija na svijetu. Tu je, primjerice, softver "F-35 in a box", koji simulatoru daje stvarne podatke za simulirani let, pa piloti kažu da je let na simulaciji gotovo nemoguće razlikovati od pravoga. Navode čak i da misije ulijevaju "istinski osjećaj straha", jer su interakcije sa zrakoplovom, oružjem i neprijateljskim snagama toliko vjerno simulirane.

Sustav je u stanju stvarati "beskrajno kompleksne, zahtjevne i specifične scenarije putem svojeg brze i prilagodljive okoline zasnovane na fizikalnim modelima", kažu iz odjela Naval Air Warfare Center Aircraft Division (NAWCAD), koji upravlja simulatorom.

"Piloti koji dolaze ovamo trenirati shvaćaju vrijednost JSE-a kao jedinog trenažnog okruženja 'kao u ratu' koje im realistično simulira kako bi se odvijala stvarna borba protiv suparnika", kaže Blaine Summers, voditelj JSE-a.