Nizozemsko rješenje za prebacivanje pogona putničkih zrakoplova na vodik

Još jedna inicijativa pojavila se, ovoga puta u Nizozemskoj, a bavi se ekološkom budućnošću zračnog prometa. Ekipa iz kompanije Unified International iz Amsterdama, u suradnji s čak 17 drugih specijaliziranih kompanija i instituta, osmislila je sustav HAPSS – Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage Systems.

Čisti letovi na vodik do 2028.

Kao što se može zaključiti iz imena, riječ je o sustavu koji pretvara pogonski sustav zrakoplova u onaj pokretan vodikom, uz rješenje za pohranu tog vodika u samom zrakoplovu. Ono što predlaže ova skupina stručnjaka iz pomorske, automobilske i avionske industrije jest "retrofit" pogonska jedinica i sustav za pohranu vodika, koje je moguće ugraditi u već postojeće putničke zrakoplove te ih tako učiniti "zelenima". Činjenica da nije potrebno razvijati nove zrakoplove trebala bi omogućiti da se vodikov pogon u upotrebu pusti već do 2028. godine, smatraju ovi Nizozemci.

Njihova tehnologija ima potencijal pomoći Europi i svijetu postići klimatske ciljeve zacrtane za 2030. i 2050. godinu, do kada u avioindustriji više ne bi trebalo biti onih koji stvaraju emisije stakleničkih plinova. Do te godine sustavom HAPSS trebali bi biti opremljeni prvi putnički zrakoplovi za 40 do 80 putnika, koji će imati dolet od oko 750 kilometara s jednim punjenjem vodika.

Za ovu ideju i njezinu provedbu već su prikupili značajna financijska sredstva, u čemu su nizozemske vlasti sudjelovale s čak 100 milijuna eura ulaganja kroz nacionalni fond za razvoj. Dobili su i još 383 milijuna eura iz programa za transformaciju avijacije.

Na sličnom projektu već radi i Airbus, koji planira i veće putničke zrakoplove u budućnosti pogoniti vodikom. Njihova dugoročna misija je, kroz pilot-projekt ZEROe i testiranje na jednom Airbusu A380, pripremiti teren i tehnologiju kako bi slični avioni mogli ući u komercijalnu upotrebu do 2035. godine.