Obavljen najduži let jedne eVTOL letjelice do sada

Kompanija AutoFlight jedna je u nizu onih koje razvijaju električne multirotorske letjelice s mogućnošću vertikalnog polijetanja i slijetanja (eVTOL), a smatraju da su one budućnost gradskog i međugradskog prijevoza. Trenutačni plan ove njemačke kompanije je tijekom 2025. godine dobiti službene europske certifikate EASA-e, odnosno dozvole za let za svoju prvu letjelicu tog tipa, Prosperity I. Ona bi, ostvari li se vizija osnivača ove kompanije, već za koju godinu mogla početi obavljati poslove zračnog taksija (imalo to tehničkog i komercijalnog smisla ili ne).

Let na daljinsko upravljanje

Najnovija vijest iz AutoFlighta je ona o svjetskom rekordu: njihov Prosperity I, u svojoj četvrtoj iteraciji, odradio je pokusni let, koji je proglašen najdužim letom jedne eVTOL letjelice do sada. Dogodilo se to 23. veljače, kada je ovaj multikopter u zraku proveo sat i 38 minuta, prevalivši pritom 250,3 kilometara. Letio je predefiniranom kružnom putanjom oko mjesta polijetanja, načinio 20 punih krugova, a cijelo to vrijeme za komandama u letjelici nije sjedio nitko. Umjesto pilota u zraku, letom su upravljali kontrolori s tla.

AutoFlight ističe kako njihova letjelica eVTOL tipa polijeće i slijeće vertikalno, poput drona, dok tijekom leta mijenja konfiguraciju i uzgon postiže krilima, poput konvencionalnog zrakoplova. Sposobna je razviti najvišu brzinu horizontalnog leta i do 200 km/h, a vidimo da joj doseg može biti veći od 250 kilometara.

Na stranicama kompanije stoji i kako je let Prosperityjem efikasan, tih i siguran te da su oni jedna od rijetkih kompanija u svijetu, koja je postigla učinkovit proces tranzicije iz vertikalnog u horizontalni let s eVTOL sustavima. Naglašeno je i da ovaj leteći taksi omogućava jeftiniji let od svih usporedivih letjelica, ako se računa trošak prijevoza po putniku i prevaljenom kilometru.