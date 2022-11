Poletio je francuski testni zrakoplov s vodikovim ćelijama

Novo moguće rješenje za prebacivanje zrakoplova na vodikove pogone u budućnosti stiže iz francuske kompanije H3 Dynamics. Oni su se ovoga tjedna pohvalili prvim uspješnim pokusnim letom svojeg demo zrakoplova, mase tek oko 25 kilograma, koji je koristio novu tehnologiju vodikovog električnog pogona.

Novitet kod njihovog rješenja jest način smještaja vodikovih gorivnih ćelija i elektromotora – oni se, naime, zajedno nalaze u gondoli ovješenoj ispod krila zrakoplova. Time se cijeli pogonski sklop nalazi u jednom kućištu, ili više njih međusobno povezanih, a oslobađa se prostor unutar glavnog trupa zrakoplova. Umjesto vodikovih ćelija, tako se u manje zrakoplove može smjestiti više putnika ili tereta, dok se sve potrebno za njihov pogon nalazi pod krilima.

Pokusni let obavljen je u srpnju

Ove vodikove gondole rješavaju tehničke, sigurnosne i troškovne probleme, s kojima bi se proizvođači električnih zrakoplova na vodik mogli susretati u bliskoj budućnosti, tvrde iz francuske kompanije. 25-kilogramska testna letjelica ima dolet od 900 kilometara s tekućim ili 350 kilometara s plinovitim stlačenim vodikom. H3 Dynamics sada radi na sljedećem koraku, a on bi trebao uključivati postavljanje ovakvog pogonskog sklopa na maleni putnički zrakoplov, za dva do četiri putnika. To bi se trebalo dogoditi do kraja sljedeće godine.

Potencijalnu primjenu svojeg rješenja vide u domeni malenih letjelica s fiksnim krilima, eVTOL letjelicama ili pak u nekim budućim generacijama dirižabla. Isto tako, nadaju se da će letjelice, izvorno načinjene kao baterijsko-električne, biti lako prebaciti na vodik s njihovim budućim proizvodima.