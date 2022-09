Prepreka za povratak nadzvučne putničke avijacije: Rolls-Royce izlazi iz projekta Overture

Boom Supersonic već polako postaje poznat kao proizvođač koji želi naslijediti Boeing, odnosno vratiti putničku avijaciju na nadzvučne brzine, ali na moderniji, održiviji način. Njihove zrakoplove već je naručilo nekoliko značajnih avioprijevoznika, pa za sada imaju predbilježbe za više od 200 svojih nadzvučnih putničkih zrakoplova Boom Overture, koji bi, prema planu, trebao poletjeti 2025. ili 2026., a prve putnike prevesti 2029. godine.

Međutim, projekt im je ovih dana naišao na oveću prepreku – proizvođač avionskih motora Rolls-Royce, s kojim su surađivali do sada, objavio je da se povlači iz projekta. Do sada su, kažu, Boomu isporučili razne inženjerske studije za nadzvučni program Overture, čime su ispunili svoje dosadašnje ugovorne obveze.

Traži se novi dobavljač motora

"Nakon pažljivog razmatranja, Rolls-Royce je utvrdio da nam tržište komercijalne nadzvučne avijacije trenutačno nije prioritet, pa stoga nećemo više surađivati na tom programu. Bilo nam je zadovoljstvo raditi s Boomovim timom i želimo im uspjeh u budućnosti", kažu iz britanske kompanije.

Uz dvostruko višu maksimalnu brzinu od današnjih putničkih zrakoplova, Boom Overture trebao bi moći prevaliti najviše 4.250 nautičkih milja (7.871 km) s jednim punjenjem održivog avionskog goriva. Mogao bi opsluživati oko 600 ruta u cijelom svijetu. Primjerice, let od Miamija do Londona trajao bi manje od pet, a od Los Angelesa do Havaja za tri sata, najavljuju iz Booma. Žele li ostvariti svoje planove i zaista u naredne 3-4 godine obaviti prvi pokusni let, vrlo brzo će morati pronaći zamjenskog proizvođača avionskih motora, sposobnih za nadzvučne brzine. Kapacitet zrakoplova bit će 65-80 putnika, plafon leta 60.000 stopa, a najviša brzina 1,7 Macha.

