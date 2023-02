Prihvaćena dva koncepta za DARPA-in novi ekranoplan, lebdjelicu za let izravno iznad vodene površine

Američka agencija za razvoj naprednih obrambenih tehnologija DARPA najavila je prošle godine kako će dizajnirati, izgraditi te u upotrebu pustiti Liberty Lifter, veliki i moćni vojni transportni ekranoplan Liberty Lifter – letjelicu koja koristi "wing-in-ground" efekt, tj. najefikasnije leti nisko iznad vodene površine, na dinamičkome zračnom jastuku. Ideja je da se velikom transportnom letjelicom nadopune vojne logističke mogućnosti.

Novi ekranoplan bit će kapaciteta usporedivoga s transportnim zrakoplovom C-17 Globemaster III. Zadane specifikacije kažu da bi morao biti u stanju slijetati i polijetati na more uzburkano do razine 4 (valovi visine 1,25 do 2,5 metra), a na moru razine 5 (valovi visine do 4 metra) morao bi sasvim normalno funkcionirati. Osim leta neposredno nad površinom mora, od koncepata će se tražiti da se mogu vinuti u visinu do oko 3 kilometra.

Različiti pristupi

Nakon inicijalnog poziva za dostavu dizajnerskih koncepata, u DARPA-i su odabrali dva dobavljača, kojima će financirati prvu fazu detaljnog razvoja. Oni su General Atomics zajedno s Maritime Applied Physics Corporation te Aurora Flight Sciences, koja surađuje s tvrtkama Gibbs & Cox i ReconCraft. Iz agencije kažu kako su se kompanije odlučile za prilično različite koncepte, a objavili su i njihove prve skice.

Koncept Liberty Liftera udruženja General Atomics-Aeronautical Systems

General Atomics (inače proizvođač vojnih dronova MQ-1 Predator i MQ-9 Reaper) odlučio se za koncept letećeg broda s dva trupa, što je dizajn kojem je cilj optimizirati stabilnost na vodi, dok bi za pogon bilo zaduženo čak 12 turbopropelerskih motora. Koncept Aurora Flight Sciencesa više nalikuje tradicionalnom ekranoplanu, s jednim trupom, visoko postavljenim krilom te osam turbopropelerskih motora za primarni pogon.

Prijedlog kompanije Aurora Flight Sciences

Dvije odabrane skupine ponuditelja sada će započeti s prvom fazom razrade svojih koncepata. Ona će potrajati 18 mjeseci. Prvih šest mjeseci radit će se na dizajnu koncepta, potom će on imati zadatak "sazrjeti" u narednih devet mjeseci i dovesti do službene recenzije. Posljednja će tri mjeseca biti rezervirana za planiranje proizvodnje i demo verzije. Sve bi trebalo završiti sredinom sljedeće godine, prelaskom u drugu fazu, u sklopu koje će koncepti biti proizvedeni i testirani u punoj veličini, u obliku eksperimentalnog zrakoplova Liberty Lifter X-Plane. Nakon toga DARPA će odabrati finalni koncept i partnere koji će ga razviti iz demo jedinice u operativnu letjelicu.