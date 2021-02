Prvi let "digitaliziranog" Boeingovog borbenog aviona F-15EX

U sklopu nadogradnje flote američkog Ratnog zrakoplovstva, pisali smo o tome nedavno, SAD planiraju kupovati čak i nešto starije, pouzdane, modele kao što je Locheedov F-16. No, tada je bilo riječi i o još jednom klasičnom modelu koji će doživjeti nadogradnju, a Air Force će ga rado uključiti u svoj budžet – Boeingovom F-15EX. Upravo taj model, nadogradnja ostarjelog F-15C/D, ovoga je tjedna prvi puta poletio.

Boeing se pohvalio kratkim videom u kojem njihov prvi za let sposobni, testni F-15EX, polijeće, penje se gotovo vertikalno u vis, obavlja nekoliko manevara i slijeće natrag na pistu. Proizvođač naglašava da je ovaj zrakoplov izrađen oko "digitalne kralješnice", odnosno da mu je najveća prednost nad prethodnikom upravo digitalizacija leta i iskustva za pilota. Nadaju se, kažu, da će Ratno zrakoplovstvo SAD-a to prepoznati i naručiti veću količinu ovih aviona. Prva dva, prema ugovoru, bit će isporučena do kraja ožujka.

Digitalizacija leta

Boeing je svoj F-15EX opremio naprednim radarskim i drugim sustavima avionike koji nisu dostupni u zrakoplovima F-15C/D. Od opreme ističu se naprednije misijsko računalo, novi digitalni kokpit s novim zaslonima te elektronički sustav za otkrivanje prijetnji (Eagle Passive Active Warning Survivability System, EPAWSS).

Kao prednost ovog modela ističe se i činjenica da u izravnim zračnim okršajima F-15 ima (barem prema službenim podacima) rezultat 104:0, odnosno da ga u više od stotinu dogfighta nitko nikada nije na taj način oborio s neba. Logično je, dakle, da SAD žele i dalje kupovati ovakav zrakoplov četvrte generacije, no Boeing će mu digitalnim nadogradnjama omogućiti da se nosi i s naprednijim suparnicima. Posebno za potrebe američkog zrakoplovstva, njihova će inačica biti različita i opremljenija od one koju će Boeing prodavati drugim zemljama.

Nabavkom novih/starih F-15, njihovi vlasnici ne moraju prilagođavati svoje logističke procedure, treninge, infrastrukturu, opremu i naoružanja – sve što je prilagođeno za F-15C/D u nekoliko se tjedana može prilagoditi za novi F-15EX, naglašavaju u Boeingu, prisnažujući svoju prodajnu ponudu za novi "digitalizirani" borbeni mlažnjak.