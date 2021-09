Prvi let Rolls-Royceovog električnog zrakoplova, nazvanog Spirit of Innovation

Maleni električni zrakoplov Spirit of Innovation donosi bateriju najveće energetske gustoće ikada ugrađenu u neku letjelicu i služi kao demo primjerak za testiranje leta bez štetnih emisija

Poznati proizvođač zrakoplovnih motora Rolls-Royce pohvalio se svojim pionirskim postignućem. Njihov prvi potpuno električni zrakoplov Spirit of Innovation ovoga je tjedna u Engleskom mjestu Wiltshire odradio prvi pokusni let. Tom je prilikom testiran Rolls-Royceov novi pogonski sklop za električne avione, snage 400 kW, koji uključuje, prema njihovim tvrdnjama, baterijski sustav najveće energetske gustoće ikada ugrađenu u neku letjelicu. Ovaj pokusni let velik je korak prema budućnosti u kojoj bi se avioindustrija trebala u potpunosti oslanjati na "čiste" pogone, bez emisija štetnih plinova.

Duh inovacija

Jednosjed s propelerskim pogonom Spirit of Innovation poletio je iz zrakoplovne baze britanskog Ministarstva obrane Boscombe Down, letio 15-ak minuta te sletio natrag na isto mjesto. Prvi let tek je početak faze intenzivnog testiranja koje će poslužiti za prikupljanje podataka o letu, letjelici i pogonskom sustavu.

Iz Rolls-Roycea kažu kako im je cilj svojim kupcima ponuditi cjeloviti električni pogonski sustav za zrakoplove, s mogućnošću ugradnje u bilo koju avijacijsku platformu – bio to sustav za vertikalno polijetanje i slijetanje (eVTOL) kod letećih taksija ili pak onaj za klasične putničke avione. Tehnologija koja se razvija u ovom programu i testira na njihovom zrakoplovu bit će kasnije primijenjena i na sve druge vrste električnih letjelica.

Iz kompanije najavljuju da će Spirit of Innovation, zahvaljujući naprednim baterijama i elektromotorima koje razvijaju, pokušati oboriti i svjetski rekord za električne avione – letjet će, kažu, brzinom većom od 480 km/h kako bi pokazao velike mogućnosti novog oblika pogona. Rolls-Royce već ima i prvog kupca za svoju tehnologiju električnog zrakoplovnog pogona. To je Widerøe, najveći skandinavski regionalni avioprijevoznik, koji želi već 2026. na nekim rutama u komercijalnu upotrebu uvesti električne letjelice.

Razvoj ovog zrakoplova i njegovih tehnologija podupiru i vlasti Ujedinjenog Kraljevstva, a Rolls-Royce ističe da je njegov razvoj jedan od koraka prema najavljenoj dekarbonizaciji poslovanja. Do 2030. godine, naime, ova kompanija ima plan da im svi novi proizvodi imaju neto nulti ugljični otisak, a do 2050. tome bi se trebali prilagoditi svi aktivni proizvodi u njihovom asortimanu.