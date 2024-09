Hibridni prototip zrakoplova iz Švedske poletjet će početkom 2025.

Heart Aerospace švedski je aeronautički startup koji je prije nekoliko godina najavio da će već 2025. godine njihovi potpuno električni putnički zrakoplovi letjeti. Kao i mnogi u ovoj deomeni, svoje obećanje nisu u potpunosti održali, no ipak su prije 2025. predstavili funkcionalni prototip i najavili prvi let za sljedeću godinu.

Umjesto najavljenog malenog potpuno električnog zrakoplova za domaće letove, kapaciteta 19 putnika, sada su predstavili demo prototip hibridnog električnog zrakoplova, kapaciteta 30 putnika, ali nešto manjeg radijusa kretanja. Prošloga tjedna predstavljeni demo model finalni je prototip prije izrade konačnog proizvodnog modela ES-30.

Dvije godine razvoja

Demo prototip, do kojeg su stigli u samo dvije godine rada na razvoju, poslužit će im sada za testiranje svih potrebnih operacija na tlu, od taksiranja, preko punjenja, pa do raznih procedura u zračnoj luci. Nakon toga, primjerak nazvan Heart Experimental 1 (Heart X1) odradit će i prvi let na struju. Dogodit će se to, kako je bilo i najavljeno, već početkom sljedeće godine.

Nakon testiranja svih sustava na tlu i u letu, Heart Aerospace će pristupiti izradi pretprodukcijskog prototipa (Heart X2), što će biti posljednji korak prije finalizacije dizajna i početka proizvodnje komercijalnog putničkog zrakoplova ES-30. Heart X2 poletjet će, najavljeno je, 2026. godine, a tek potom bit će govora o prvom letu finalnog modela. Potrebne certifikate za njega očekuju dobiti do kraja desetljeća.

Hibridni pogon

ES-30 bit će, pak, u jednom bitnom detalju različit od prvih najava – naime, bit će to hibridni električni zrakoplov, koji će na potpuno električni pogon moći preletjeti oko 200, a na hibridni pogon oko 400 kilometara. Bio bi stoga namijenjen primarno za kratke letove, na kojima će nuditi visoku energetsku efikasnost i ekološku održivost. Na najkraćim bi rutama to bio zrakoplov potpuno bez lokalnih emisija CO 2 , no za veće udaljenosti ipak će koristiti pogon djelomično na fosilna goriva.

Heart Aerospace je za razvoj ekoloških zrakoplova dobio 2,5 milijuna eura od Europskog vijeća za inovacije u sklopu Europskog zelenog plana, kao i 4,1 milijun dolara američke Federalne agencije za zrakoplovstvo (FAA) samo za razvoj hibridno-električnog avionskog pogona.