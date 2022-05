Qantas naručuje zrakoplove za redovne 20-satne komercijalne letove

Ruta za najduži neprekinuti putnički komercijalni let zrakoplovom, London-Sydney, mogla bi postati stvarnost do 2025. godine, a za nju Airbus razvija posebnu varijantu svojeg modela A350

Najduži redovni putnički komercijalni let mogao bi u skorijoj budućnosti premašiti trajanje putovanja od 20 sati, ostvari li se plan australskog avioprijevoznika Qantasa. Ova kompanija već je testirala je li izvedivo, primarno kad je riječ o zdravlju putnika, održavati redovnu rutu letova dužih od 19 sati, što bi trebao biti najduži komercijalni let ikada. Za sada ovu titulu drže zrakoplovi na relaciji New York – Singapur, a bude li prema Qantasovim željama, zrakoplovi na relaciji London – Sydney prometovat će redovno i duže od 20 sati.

No, za taj pothvat potrebni su im novi zrakoplovi, za čiju će izradu biti zadužen Airbus. Qantas će od ove kompanije navodno naručiti više od 150 zrakoplova, od kojih bi većina trebala biti u stanju opsluživati spomenutu rutu. Nju australski prijevoznik smatra svojevrsnim poslovnim "svetim gralom".

20-satni let već 2025.

Kako bi se tog "svetog grala" i domogli, morat će izdvojiti oko 25 milijardi američkih dolara za navedenu flotu zrakoplova, što će ujedno biti i najveća pojedinačna narudžba za Airbus u njihovoj 102-godišnjoj povijesti. Prema službenom ugovoru, koji će biti potpisan ovih dana, Airbus bi trebao prve zrakoplove isporučiti već do sredine 2025. godine, kada bi oni mogli i poletjeti iz Sydneya prema Londonu i natrag.

Prema pisanjima australskih medija, narudžba će uključivati 12 modela A350-1000, 20 komada tipa A321XLR te 20 Airbusa A220. Dodatnih 106 zrakoplova će biti rezervirano, a tipovi i rokovi isporuke bit će ugovoreni naknadno, tijekom narednih 10 godina. Za rutu od Londona do Sydneya bit će namijenjeni Airbusi A350-1000, koji će biti uposleni i na relaciji Sydney – New York. Na najdužim letovima oni će, umjesto standardnih 369 putnika, prevoziti njih samo 270, pružajući im značajno više prostora u kabini s četiri razreda.