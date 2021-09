Virgin Galacticov svemirski raketoplan prizemljen zbog anomalije tijekom Bransonovog leta

Svemirski let Richarda Bransona iz srpnja naizgled je prošao savršeno i prema planu, međutm nadležni regulator primijetio je da nešto prilikom povratka letjelice na tlo nije bilo sukladno očekivanjima. Agencija za avijaciju FAA potvrdila je kako je letjelica, u kojoj su bili Branson i ekipa, odlutala s planiranoga kursa i nakratko napustila zonu leta predviđenu dozvolom Agencije.

Ova informacija pojavila se nedugo nakon što je u The New Yorkeru izišao članak o tome da je tijekom ovog leta u kokpitu raketoplana bila zasvijetlila jedna crvena lampica upozorenja, koja je upozoravala na pogrešan napadni kut i preplitku putanju leta, u odnosu na planiranu. Izvor koji je iznio ovu priču u javnost tvrdi da su piloti Dave Mackay i Mike Masucci primijetili ovo upozorenje prilikom penjanja prema rubu svemira, ali su ga – vjerojatno zbog javnosti i prisutnosti šefa – ignorirali. Pokušali su ručno ispraviti putanju kako ne bi ugrozili pokušaj i ostvarili planirani posjet rubu svemira.

Crveno upozorenje stiglo je nakon odvajanja od matičnog zrakoplova

Opasna ili bezopasna devijacija?

Nakon što je Branson s ekipom uspješno postigao zacrtanu visinu od 80 kilometara, letjelica se počela vraćati na tlo, ali je zbog ranije devijacije od rute, izišla iz područja koje je FAA dozvolio za taj let. Time je nakratko, na 1 minutu i 41 sekundu, bila izvan letne zone u kojoj su važile posebne restrikcije, što je inicirali istragu u FAA.

Iz Virgin Galactica kažu kako niti u jednom trenutku posada i letjelica nisu bile u opasnosti i kako let VSS Unityja nije predstavljao opasnost za druge letjelice ili ljude na tlu. Spomenuli su i činjenicu da se s rute sklrenulo zbog snažnih vjetrova na velikim visinama, no da je u ovom slučaju cijeli let bio unutar zadanih parametara misije. Reakcija pilota na promijenjene uvjete leta bila je točno kakva treba biti i za kakvu su trenirani, u skladu sa strogim procedurama kompanije, poručili su.

Do daljnjega - na tlu

Kako bilo, sve detalje će u svojoj istrazi utvrditi stručnjaci iz FAA, a Virgin Galacticu je za to vrijeme zabranjeno letjeti sve dok oni ne dovrše svoje izvješće o srpanjskom letu. Iz kompanije su potom odgovorili Agenciji da rade na tome da se slična situacija ne ponovi na budućim misijama. Na sljedećem letu Bransonova bi kompanija trebala do preko 80 kilometara visine lansirati tri svoja člana posade i dva pripadnika talijanskog ratnog zrakoplovstva u sklopu istraživačke misije. Let je planiran za kraj rujna ili početak listopada.