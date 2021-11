Wright Spirit omogućit će let od sat vremena sa 100 putnika, na struju

U američkoj tehnološkoj kompaniji Wright Electric razvijaju revolucionarne električne pogonske sustave za zrakoplove. U te svrhe već su započeli s testiranjem najsnažnijih elektromotora ikada izrađenih za avioindustriju, snage od 0,5 do čak 4 megavata, uz istodobno smanjenje njihove mase. Jedan od tih motora bit će osnova Wrightovog vlastitog zrakoplova, Wright 1, koji će koristiti čak 10 elektromotora za prijevoz do 180 putnika na kratkim i srednjim relacijama.

No, prije toga, u ovoj su kompaniji odlučili svoju tehnologiju ugraditi na "retrofit" način u postojeći putnički zrakoplov. Odlučili su se za model British Aerospace 146, regionalni zrakoplov za prijevoz do 100 putnika. Ugradnja vlastitog električnog pogona u ovaj model omogućit će bržu tranziciju na ekološki prihvatljive pogone. Iz Wright Electrica najavljuju da bi prvi zrakoplovi tog tipa trebali poletjeti 2026. godine.

Do sat leta

Svoj su projekt prerade BAe 146 u električni nazvali Wright Spirit i najavili kako će se spomenutih 100-tinjak putnika njime moći prevoziti na relacijama koje zahtijevaju let u trajanju od najviše 60 minuta. U zrakoplov će biti ugrađena četiri vlastita, snažna i tiha, elektromotora iz megavatne klase. Ističe se da bi upravo tišina leta mogla biti najveća prednost – naime, na kratkim rutama zračne se luke ponekad nalaze u blizini gradova i na drugim područjima gdje je buka veliki problem. Električni pogon taj bi izazov vrlo lako prebrodio.

Kompanija na svojim stranicama navodi i primjere ruta koje bi Wright Spirit mogao opsluživati: Frankfurt—Pariz, Pariz – London, Stockholm—Kopenhagen, Lisabon—Madrid, New York—Boston, San Francisco—Los Angeles, Doha—Dubai Sao Paulo—Rio de Janeiro, Sydney—Melbourne, Tokyo—Osaka, i tako dalje.

Aluminijske vodikove ćelije

Kad je riječ o najvažnijem i najizazovnijem dijelu električnih zrakoplova u današnje vrijeme, rješenju za pohranu energije za let, u Wrightu su se odlučili za vodikove gorivne ćelije. One su, kažu, dovoljno lagane da bi se mogle ugraditi u zrakoplove, a nude dovoljnu energetsku gustoću da bi bile iskoristive za razumno dug let.

Vremenski okvir za razvoj Wright Spirita

Za razliku od postojećih rješenja, za avijaciju je potrebno usavršiti aluminijske vodikove ćelije, još manje mase i oblika klasičnog avionskog tereta. Tako bi se, prema planovima ove kompanije, gorivo u ćelijama ukrcavalo u zrakoplov poput tereta, umjesto da se u ćelije pod tlakom upumpava vodik. Nakon leta potrošene se ćelije zamjenjuju novima, punima, i zrakoplov je brzo spreman za sljedeći let.

Ova tehnologija još je uvijek u razvoju i zbog nje se komercijalni putnički letovi ne očekuju prije isteka navedenog petogodišnjeg razdoblja. Motori, inverteri i turbine bit će, navodno, spremni već sljedeće godine.