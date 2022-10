NASA razvija novu generaciju baterija krutog stanja za primjenu u avijaciji

Stručnjaci u NASA-i, kao i u mnogim drugim kompanijama i laboratorijima diljem svijeta, rade na razvoju nove generacije baterija krutog stanja (solid state). Svima njima cilj je isti – stvoriti novu tehnologiju baterija koje bi bile veće energetske gustoće od dosadašnjih, sigurnije, lakše i efikasnije. Osnovnu bi primjenu takve baterije našle u vozilima, a pogotovo bi bile korisne u električnim letjelicama. Osim manje mase i većeg "rezervoara" energije, baterije krutog stanja bile bi sigurnije, jer ne bi sadržavale tekuće dijelove, pa bi tako bila uklonjena mogućnost samozapaljenja, pregrijavanja ili pak gubitka kapaciteta s vremenom.

Lakše, sigurnije i snažnije

Sve to zvuči kao idealno rješenje, no za sada još nema tehnologije koja bi zadovoljila sve navedene uvjete. No, u NASA-i su optimisti. Nakon višegodišnjeg rada na projektu SABERS (Solid-state Architecture Batteries for Enhanced Rechargeability and Safety), u inicijalnim testiranjima svoje inovacije već su dobili rezultate bolje od očekivanih, pa su privukli interes industrije, akademske zajednice te vladajućih – kažu iz američke svemirske agencije.

Projekt SABERS eksperimentirao je s novim inovativnim materijalima, koji bi se mogli koristiti za izradu baterijskih članaka. Samo u protekloj godini, poručuju, uspjeli su povećati brzinu pražnjenja eksperimentalnih baterija za oko 10 puta, a potom za još 5 puta, što ih je približilo konačnom cilju.

Njihove baterije, načinjene od sumpora i selenija, pokazuju odlična svojstva kad je riječ o energetskoj gustoći, postižući čak 500 Wh/kg. Dodatno. članke je moguće "naslagati" jedan na drugi, bez potrebe za izolatorima kao kod klasičnih litij-ionskih baterija, što smanjuje ukupnu masu baterije za 30-40%.

Uz činjenicu da im za rad ne treba tekući elektrolit, pa nema ni mogućnosti samozapaljenja u slučaju kvara, tim projekta SABERS kaže da će njihove baterije biti vrlo privlačne avioindustriji. Napominju i da su testiranja provodili na visokim temperaturama, pa se pokazalo da nove baterije mogu sasvim normalno raditi na temperaturama dvostruko višima nego što to mogu litij-ionske, pa niti hlađenje ne bi smjelo biti prevelik problem. Cilj za ovu godinu im je pokazati da njihova inovacija može zadovoljiti energetske i sigurnosne zahtjeve avijacije te demonstrirati njihovu upotrebu u stvarnim uvjetima i pri najvišoj snazi.