Korisnik Twittera objavio uvredljiv tweet i dobio 150 sati društveno korisnog rada

Joseph Kelly, 36-godišnji twitteraš iz Velike Britanije, osuđen je na 150 sati društveno korisnog rada zbog objavljivanja uvredljivog tweeta o pokojnom Sir Tomu Mooreu, časniku britanske vojske koji je tijekom pandemije skupljao novac za Nacionalnu zdravstvenu službu (NHS).

Kako prenosi The Verge, Moore je postao nacionalna ikona Britanije nakon što je napravio 100 krugova po svom vrtu prije svog 100. rođendana. Taj se pothvat, podsjetimo, prenosio na nacionalnoj televiziji, a kraljica Elizabeta II. kasnije ga je proglasila i vitezom.

Moore je, međutim, preminuo 2. veljače prošle godine, a Kelly je dan nakon njegove smrti objavio na Twitteru da je jedini dobar britanski vojnik onaj mrtav te je poželio „starcu“ da gori. – "the only good Brit soldier is a deed one, burn auld fella buuuuurn".

Kelly je odmah tog mjeseca proglašen krivim, a prijetila mu je i zatvorska kazna. No, uspio se donekle „izvući“ tvrdeći da je imao malo sljedbenika na Twitteru, da je pio prije nego što je napisao objavu te da je obrisao tweet nakon samo 20 minuta.

„Prihvaća da je pogriješio. Nije očekivao da će se ovo dogoditi. Gotovo je odmah obrisao tweet, ali šteta je već nastala. Njegova razina kriminala bila je pijana objava u vrijeme kada je imao emocionalnih problema, zbog čega je požalio“, rekao je za The National Kellyjev odvjetnik Tony Callahan.

Kelly je proglašen krivim prema 127. članku Zakona o komunikacijama Ujedinjenog Kraljevstva, a na koncu je osuđen na 18 mjeseci zaštitnog nadzora i 150 sati neplaćenog rada.