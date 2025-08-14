Međuzvjezdana misija za testiranje crnih rupa

Astrofizičar Cosimo Bambi sa šangajskog sveučilišta Fudan predlažio je ovih dana prilično hrabru ideju: slanje male sonde veličine spajalice prema najbližoj crnoj rupi kako bi se testirala Opća teorija relativnosti i proučila priroda crnih rupa iz neposredne blizine. Istraživanje objavljeno u časopisu iScience iznosi plan međuzvjezdane misije koja bi, iako danas izgleda kao znanstvena fantastika, mogla postati izvediva za dva do tri desetljeća.

Zvijezde i egzoplaneti unutar 25 svjetlosnih godina od Zemlje Cosimo Bambi

Predložena sonda, nazvana nanokraft, ne bi bila veća od spajalice, imala bi masu od nekoliko grama i pokretala bi je laserska jedra, a snažni laserski zraci sa Zemlje ubrzavali bi je do trećine brzine svjetlosti. Cilj je dosegnuti crnu rupu udaljenu približno 20 do 25 svjetlosnih godina, a putovanje trajalo između 60 i 75 godina. Prijenos podataka na Zemlju trajao bi dodatnih 20 do 25 godina pa bi cijela misija trajala između osam desetljeća i stoljeća.

Bambi napominje da bi samo laseri danas koštali oko bilijun eura, a tehnologija za stvaranje nanoleta još ne postoji. No, uvjeren je idejni začetnik nanokrafta, za 30 godina troškovi bi mogli pasti, a tehnologija dostići ove smjele ideje Cosimo Bambi

Najveći izazovi su pronalazak relativno bliske crne rupe; to nije lako jer one ne emitiraju svjetlost pa se otkrivaju posredno, promatranjem utjecaja na okolne zvijezde ili izvore gravitacijskih valova. Dakako trebalo bi i raziti tehnologije koju bi mala sonda mogla izdržati. Iako je najbliža poznata crna rupa udaljena više od 1500 svjetlosnih godina, teorijska predviđanja ukazuju na mogućnost postojanja mnogo bliže dosad neotkrivene crne rupe.

Faze hipotetske međuzvjezdane misije do najbliže crne rupe Cosimo Bambi

Misija bi, kaže idejni začetnik nanokrafta, mogla odgovoriti na neka od najvećih pitanja suvremene fizike vezanih uz postojanje crne rupe i uvjete ekstremne gravitacije. Ova vizionarska ideja, premda zahtjevna i dugotrajna, mogla bi promijeniti naše razumijevanje prostora, vremena i temeljnih zakona svemira, otvoriti novu eru istraživanja crnih rupa i potvrditi ili dovesti u pitanje Einsteinovu Opću teoriju relativnosti, smatra Bambi.