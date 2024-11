Voyager 1 opet iznenađuje: Prebačen na komunikacijski sustav koji nije korišten od 1981.

NASA je prošloga mjeseca ponovno imala tehnički problem s 47 godina starom sondom Voyager 1, no još jednom se pokazalo koliko je njegov sustav otporan i kvalitetan

Svemirska sonda Voyager 1, nakon što je nekoliko mjeseci trajala misija debugiranja i popravka njegovog računala, uspješno okončana ovog ljeta, pa potom i preusmjeravanja pogona, tijekom listopada opet je iskusio tehnički kvar. Sve je počelo 16. listopada, kad je prema sondi poslana naredba za paljenje grijača, za što u sondi ima dovoljno energije, no komanda nije izvršena, a sustav je aktivirao proceduru za samozaštitu. Kontrola misije o tome je doznala tek dva dana kasnije, jer signali do Voyagera i natrag putuju gotovo 23 sata u jednom smjeru. Tog dana signal Voyagera nije bio primljen, pa se smatralo da je došlo do njegovog slabljenja uslijed uključivanja grijača.

Pauza u komunikaciji

Dan nakon toga komunikacija je potpuno prestala, a kontrola misije zaključila je da je sonda aktivirala sustav samozaštite više puta, prebacivši i komunikacije na pričuvni sustav – pa započela s emitiranjem signala na S-bandu, umjesto dosadašnjeg X-banda, koji su antene na Zemlji primale. Iako nisu bili sigurni mogu li, zbog udaljenosti od 24 milijarde kilometara, uopće primiti nešto slabije signale u tom frekvencijskom području, potražili su ih antenama i – uspjeli.

Voyager nije radiokomunikacije u S-bandu koristio od 1981. godine, što znači da je njegov primopredajnik "probuđen" nakon 43 godine i odmah je proradio. Sada NASA ne želi riskirati i pokušavati vratiti komunikaciju na primarne frekvencije. Umjesto toga pokušat će na ovaj način komunicirati sa sondom i prikupiti informacije o tome što je sredinom prošlog mjeseca pošlo po zlu. To će im, nadaju se, pomoći u oporavku sustava i povratku Voyagera 1, još jednom, u stanje redovnog rada. Navode da će im za to sigurno trebati dani, ako ne i tjedni, samo za dijagnostiku najnovijeg kvara.