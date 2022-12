30. rođendan, dvije velike akvizicije i uspješni projekti obilježili su 2022. godinu u IN2 grupi

IN2 grupa digitalno je transformirala zdravstveni sektor, no projekti IN2 grupe iz područja zdravstva nisu jedini koji su promijenili suvremeni život svih nas. Tu su i digitalizacija Sudskog registra, digitalizacija zemljišnih knjiga te Jedinstveni registar osoba RH i mnogi drugi.

Prosinac je vrijeme kad tvrtke analiziraju ostvarene rezultate, promišljaju o svemu što su postigle i obilježile u tekućoj godini, ali istodobno kreiraju nove planove za budućnost. Godina koja je na izmaku bila je osobito dinamična i posebna za IN2 grupu. Tijekom cijele godine grupa je obilježila trideset godina uspješnog poslovanja u svim važnim projektima koji su digitalno transformirali Hrvatsku i tako način života svih građana promijenili nabolje te ga učinili jednostavnijim i funkcionalnijim.

„Mi smo jedna od rijetkih tvrtki u IT industriji koja ima tri desetljeća tradicije. Ponosni smo na svoje iskustvo, ali i na našu inovativnost, koja nam omogućuje da i dalje budemo predvodnik u IT industriji. Naša je snaga u zajedništvu, strasti prema svemu što radimo, odgovornosti koju prihvaćamo i ponajprije našim različitostima. IN2 grupu odlikuje zajedništvo velikog broja individualaca koji su vrhunski stručnjaci u svojim područjima, a zahvaljujući tomu pružamo našim klijentima tailor made rješenja koja pokrivaju različite djelatnosti, od osiguranja i bankarskog sektora, poduzetništva i gospodarstva općenito do zdravstva i javnog sektoraˮ, istaknuo je Denis Jašarević, predsjednik Uprave IN2 grupe.

Ove je godine IN2 grupa postala bogatija i za dvije nove tvrtke u svojem vlasništvu. Početkom godine, točnije u veljači, završen je proces preuzimanja MCS Grupe, jednog od vodećih hrvatskih proizvođača informacijskih sustava u zdravstvu, koja posluje još od 1999. godine. Rješenjima MCS Grupe danas se koriste dvije tisuće timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, šesto timova u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti te sedamdeset poliklinika raznih djelatnosti. Početkom studenoga ove godine tvrtka Libusoft Cicom postala je dio obitelji IN2 grupe. Riječ je o tvrtki koja je predvodnik digitalizacije javne uprave u Hrvatskoj. Tvrtka Libusoft Cicom ponosna je na činjenicu da je u IT sustavu svakoga hrvatskoga pametnoga grada barem jedno LC rješenje. Iskustvo, stručnost i znanje stručnjaka LC-a rezultat su tridesetogodišnjeg razvoja, ulaganja i kontinuiranog rasta. Nakon obiju akvizicija, danas IN2 grupa broji 650 zaposlenika.

Godine 2022. IN2 grupa ostvarila je velik broj uspješnih projekata za svoje klijente

U sklopu informatizacije zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj i Opća bolnica Zadar pokrenula je projekt uvođenja novoga bolničkoga informacijskog sustava. Za isporuku, uvođenje i održavanje sustava koji će pomoći upravljanju medicinskim, administrativnim i financijskim aspektima bolnice odabrana je upravo IN2 grupa kao podrška najvećem projektu informatizacije u povijesti Opće bolnice Zadar koji je uspješno proveden.

Tvrtka IGEA, članica IN2 grupe, kreirala je pak za Državnu geodetsku upravu mobilnu aplikaciju s pomoću koje je moguće jednostavno doći do podataka o ulicama, kućnim brojevima, katastarskoj čestici ili namjeni zemljišta te pregledavati 3D podatke. Sektor gospodarstva IN2 grupe provodi uvođenje sustava IN2opus*erp za Namještaj MIMA s uključenim modulom za podršku upravljanju zaposlenicima (IN2HR) i rješenjem IN2BPM – platformom za potpunu digitalizaciju procesa tvrtke.

Sektor financija IN2 grupe izabran je za tehnološkog partnera WVP Penzisko društvo u Makedoniji, kojemu će INvest2 tim pružati svoje usluge. Projekt je pokrenut na početku drugog tromjesečja, a potkraj listopada ove godine naš INvest2 tim iz Sektora financija IN2 grupe dovršio je uvođenje nekoliko core-modula za WVP Penzisko društvo. S uspjehom je završen i projekt koji je Centralnoj banci BiH omogućio učinkovitiji rad i kojim je postignuto znatno unapređenje sigurnosti cijeloga aplikacijskog sustava.

Protekla je godina za Sektor osiguranja bila u znaku velikih projekata digitalne tranzicije na tržištima osiguranja Slovenije, Srbije i Hrvatske. Već dulje vrijeme uočavamo trend u modernizaciji i automatizaciji procesa obrade šteta, koji uključuje postavljanje osiguranika u središte procesa i svekanalnu komunikaciju s korisnikom. Rješenje IN2 grupe Insurance2Digital customer zadovoljava upravo te zahtjeve te su ga kao takvoga i prepoznala dva najveća osiguranja u regiji.

IN2 grupa veliku pozornost ulaže i u kvalitetu radnog okružja za svoje zaposlenike pa je tako ove godine obnovila certifikat Tvrtka prijatelj zdravlja, koji u sklopu aktivnosti projekta „Živjeti zdravoˮ dodjeljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Jednako tako, IN2 grupa bila je prva tvrtka u Hrvatskoj koja je 2019. godine postala „Poslodavac prijatelj bicikliranjaˮ, a ove je godine postala i prva IT tvrtka u Republici Hrvatskoj koja je zadovoljila uvjete za obnavljanje tog certifikata. Time se visoko pozicionirala među europske tvrtke kojima je cilj smanjenje emisije stakleničkih plinova i pozitivan utjecaj na zdravlje zaposlenika.

IN2 grupa i njezini zaposlenici u mnogočemu su pokretači novih pozitivnih i društveno odgovornih trendova pa je tako IN2 grupa i prva IT tvrtka u Hrvatskoj koja se uključila u IT4SOS izazov, regionalni projekt SOS Dječjeg sela u Hrvatskoj. Zaposlenici IN2 grupe ove su godine trčali, planinarili, vozili bicikl ili se bavili bilo kojom drugom tjelesnom aktivnošću te tako prikupljali zelene kilometre. Na taj su se način brinuli o svojem zdravlju, smanjili emisiju ugljičnog dioksida i, najvažnije, donirali SOS Dječjem selu Hrvatska iznos u visini ukupnih godišnjih režijskih troškova za jednu kuću u kojoj žive djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

U sljedećoj će godini IN2 grupa nastaviti provoditi strategiju RAST-a, planira nove akvizicije i nove korisnike, širenje poslovanja te otvaranje novih ureda po cijeloj Hrvatskoj.

Već dugi niz godina IN2 grupa ima strateški važne urede koji se nalaze izvan Zagreba, kao što su uredi u Puli, Rijeci, Labinu, Varaždinu, Osijeku, Šibeniku... No u sljedećoj godini IN2 grupa nastavit će širiti korporativnu kulturu i u drugim manjim i većim gradovima i mjestima u Hrvatskoj u kojima žive njezini zaposlenici.

„Nastavit ćemo i dalje s mogućnošću remote načina rada, ali želimo da naši zaposlenici izvan Zagreba mogu doći u ured, porazgovarati s kolegama, razmijeniti ideje, ali i osjećati pripadnost IN2 grupi. Plan nam je u sljedećoj godini otvoriti što više novih ureda te ostvariti suradnju s lokalnim zajednicama i proširiti suradnju s akademskom zajednicom. Ove smo godine tako potpisali Sporazum o suradnji s Veleučilištem Hrvatsko zagorje Krapina (VHZK). Godina koja dolazi bit će puna izazova za sve gospodarstvenike, no izazovi i stalne promjene ono su što cijelu zajednicu potiče da bude bolja, inovativnija i kreativnijaˮ, zaključio je Denis Jašarević, predsjednik Uprave IN2 grupe.