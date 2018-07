Analitičari predlažu: ZTE treba razdvojiti u dvije kompanije i rebrendirati s novim imenom

Analitička kuća GlobalData se u svojem novom izvješću "'ZTE is Back in Business: Now What?" bavi stanjem u kineskoj tvrtki ZTE u razdoblju nakon što su američke vlasti ukinule zabranu koja bi onemogućila ZTE-u da kupuje proizvode od američkih tvrtki u idućih sedam godina.

ZTE je pritom morao izvršiti kompletnu zamjenu svog izvršnog osoblja, pristati na angažiranje vanjskog kontrolora njihovog poslovanja te na novčanu kaznu.

U GlobalDati navode određene korake koje bi u ZTE-u trebali poduzeti kako bi se oporavili od posljedica zabrane i uspješno vratili na američko tržište. Navodi se preporuka o razdvajanju dvaju ZTE-ovih ključnih odjela, onog za konzumnu elektroniku od odjela za mrežne proizvode.

Menadžment tima za konzumnu elektroniku ZTE Devices trebao bi biti smješten izvan Kine te radi financijske transparentnosti upisan u nekoj od burzi izvan Kine. Također, preporučuje se i rebrandiranje koje uključuje zamjenu imena ZTE s nekim drugim, možda uporaba već poznatog Axon brenda.

Daje se i upozorenje kako će južnokorejski proizvođači pametnih telefona nastojati sebe pozicionirati kao najsigurnije rješenje (što se tiče same sigurnosti njihovih Android uređaja) kod američkih telekomunikacijskih operatera.

GlobalData na kraju upozorava da iako je zabrana ukinuta, Kina će nakon ovih događaja poduzeti mjere kojima će u budućnosti nastojati umanjiti ovisnost kineskih tvrtki o stranim proizvodima (posebice o američkoj tehnologiji).