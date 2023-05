Arm izlazi s dionicama na američku burzu

Kompanija Arm izvorno je pokrenuta u Velikoj Britaniji, sjedište im je i dalje u tamošnjem Cambridgeu, ali vlasnici nisu. Od 2016. godine ovaj je utjecajni i značajni svjetski igrač u području poluvodičkih čipova u vlasništvu japanskog konglomerata SoftBanka. Oni su nakon te akvizicije povukli dionice s burze i učinili Arm ponovno privatnom kompanijom, a prošle su je godine htjeli prodati Nvidiji. Kako je taj posao propao zbog brojnih regulatornih prepreka, a potražnja za čipovima u vrijeme krize slabi, u Softbanku su se domislili kako prikupiti novac za poslovanje svoje podružnice – ponovno će izlistati dionice na burzu.

8-10 milijardi USD

Arm je stoga ovoga vikenda predao sve potrebne dokumente američkoj Komisiji za vrijednosne papire (SEC), u kojima je najavio izlazak na tamošnju burzu. Prijava za inicijalnu javnu ponudu dionica u skladu je s pravilima u SAD-u, prema kojima ona za relativno manje IPO procese može biti i tajna, odnosno ne mora javno obznaniti sve detalje oko broja i cijene ponuđenih dionica. Isto tako, nije poznato na kojoj će burzi dionice Arm-a biti u prodaji, no najvjerojatnije je da je riječ o njujorškom Nasdaqu.

Neslužbeni izvori kažu da bi Arm prodajom dionica htio prikupiti između 8 i 10 milijardi dolara, ali bi SoftBank zadržao kontrolni paket. Taj će izlazak na burzu, prema tome, biti jedan od najvećih planiranih za ovu godinu, a u Velikoj Britaniji razočarani su – naime, Arm je dugi niz godina bio ponos britanske industrije i smatran je njihovim značajnim predstavnikom na svjetskoj tehnološkoj sceni. Samim time, vladajući su ih pokušali pridobiti da dionice ponude na londonskoj burzi, no japanski vlasnici tomu nisu bili skloni.

Osim financijskih detalja, niti vremenski okvir za uvrštavanje dionica u ponudu burze također nije objavljen, pa se može očekivati da se to dogodi bilo kada do kraja ove godine. Upućeni kažu da bi tržišna valuacija Arm-a, prema kojoj će biti postavljena cijena dionice, mogla biti viša od 50 milijardi dolara. Nvidia je, podsjetimo, do lani bila spremna platiti 40 milijardi dolara za preuzimanje cjelokupnog poslovanja Arm Holdingsa.