Bitcoinom se trguje 24/7, no rizik eksplodira dok Wall Street spava

Višemjesečni pad cijene Bitcoina prikrio je temeljnu promjenu u srcu njegovog tržišta koje radi bez prestanka. Iako se trgovanje nikada ne zaustavlja, likvidnost koja stabilizira cijene i dalje prati radno vrijeme američkih burzi.

Od „velike rasprodaje“ u listopadu, najveća svjetska kriptovaluta izgubila je oko 40 posto svoje vrijednosti. Unutar tog pada skriva se uzorak koji otkriva koliko je duboko Wall Street preoblikovao percepciju i upravljanje rizikom. Vikendi su sve češće postajali žarišta volatilnosti, često bez oporavaka koji su nekoć slijedili. To ukazuje na rastuću neusklađenost. Bitcoin se i dalje trguje danonoćno, ali ekosustav Wall Streeta koji ga sada stabilizira, a koji uključuje priljeve iz fondova kojima se trguje na burzi (ETF-ova), zaštitu putem opcija i institucionalnu likvidnost, to ne čini.

Vikendi kao slaba točka

Od lansiranja američkih spot Bitcoin ETF-ova, institucionalno trgovanje koncentriralo se oko petodnevnog, šestoipolsatnog rasporeda tržišta dionica. Otkrivanje cijena, zaštita od rizika i korištenje financijske poluge slijedili su to radno vrijeme. Rizik se sada aktivno procjenjuje tijekom radnog vremena američkih tržišta, kada su ETF i tržišta derivata otvoreni, a likvidnost je najdublja. Vikendi pokazuju što se događa kada se taj sustav povuče.

Podaci tvrtke BridgePort, koja razvija infrastrukturna rješenja za kripto, pokazuju da se trošak trgovanja Bitcoinom vikendom povećava za otprilike 11 posto. Efektivna dubina za trgovinu vrijednu 100.000 američkih dolara smanjuje se za gotovo devet posto, dok vidljiva likvidnost pada za više od pet posto. Otkrivanje cijena sve se više koncentrira oko poslijepodnevne sesije u New Yorku, što dodatno jača aktivnost tijekom američkih sati. Kao rezultat toga, trgovanje vikendom sada čini manji udio u ukupnom volumenu te je palo s otprilike 25 posto u 2018. na 16 posto u 2025. godini, prema podacima tvrtke Kaiko. Europske i azijsko-pacifičke sesije sve češće pokazuju ravne ili negativne neto rezultate, što potvrđuje koliko se formiranje cijena sada koncentrira tijekom američkog dana.

"Likvidnost vikendom i preko noći može biti tanka, a kada ključne razine popuste, pozicije u derivatima mogu običan pad pretvoriti u događaj prisilnog razduživanja", izjavio je za Bloomberg Business James Harris, izvršni direktor Tesseracta, tvrtke za upravljanje digitalnom imovinom.

Dominacija američkih ETF-ova

Tijekom rasprodaja vikendom ove godine, prisilne likvidacije valovito su se širile kroz platforme poput Hyperliquida jer su se market makeri povlačili. U isto vrijeme, priljevi iz ETF-ova, koji predstavljaju stabilizirajuću silu tijekom tjedna, bili su odsutni.

"Priljevi iz ETF-ova nisu bili tu da ublaže pad. Konstantni neto odljevi iz američkih spot kripto ETF-ova uklanjaju prirodnu potražnju." Investitori su povukli više od 7,5 milijardi američkih dolara iz Bitcoin fondova listanih u SAD-u od 10. listopada“, rekao je Harris.

Ranjivost vikendom odražava dublju transformaciju. Kako navodi Bloomberg Business, opcije vezane za američke Bitcoin ETF-ove postale su primarno mjesto za procjenu volatilnosti. Podaci pokazuju rekordno trgovanje opcijama povezanim s BlackRockovim iShares Bitcoin Trustom tijekom oštre rasprodaje prošlog tjedna, kada je Bitcoin pretrpio najgori jednodnevni pad od kolapsa FTX-a.

Otkako su odobrene opcije na američke Bitcoin i Ether fondove, ta su tržišta prestigla kripto-nativne burze. Ugovori vezani za IBIT i ETHA sada čine više od polovice ukupnog volumena opcija u svojim tokenima, prema podacima Amberdata. Ta se aktivnost koncentrira u američkim satima, vežući procjenu rizika za raspored Wall Streeta i ostavljajući pozicije izgrađene tijekom tjedna izloženima kada se ta tržišta zatvore.

"Interakcija petodnevnog tradicionalnog financijskog kompleksa s kripto tržištem koje radi 24/7 stvara krhkost. Najveći pružatelji bilanci ograničeni su vikendom, dok se dinamika kripto likvidacija nastavlja“, rekao je Nirup Ramalingam, izvršni direktor BridgePorta.

Ova neusklađenost često proizvodi efekt "nadoknađivanja ponedjeljkom", kada se zaštita i priljevi iz ETF-ova ponovno aktiviraju. Promjena već oblikuje nove proizvode, uključujući predložene ETF-ove koji ciljaju na kretanja Bitcoina tijekom noći. Implikacije sežu i izvan kripta. Kako se dionice, obveznice i valute budu selile na blockchain, institucije će očekivati jasno formiranje cijena i pouzdanu izvršenje. Fragmentirana likvidnost, gdje se imovinom trguje danonoćno, ali upravljanje likvidnošću i rizikom ostaje vezano za radno vrijeme tržišta, prijeti pojačavanjem cjenovnih oscilacija kada su tržišta najtanja.

"Otkrivanje cijena 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu je smjer u kojem se krećemo. Ali ono što nedostaje jest povezivno tkivo“, zaključuje Will Beeson, izvršni direktor Uniform Labsa.