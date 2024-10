Boeing otpušta čak 10% svojih zaposlenika

Problemi Boeinga ove su godine započeli nizom sigurnosnih incidenata njihovih zrakoplova, nastavili se novim otkrićima o propustima u proizvodnji više modela, da bi kulminirali novim kaznama i javnom blamažom nakon što se njihova kapsula Starliner iz orbite vratila prazna, ostavivši posadu na Međunarodnoj svemirskoj postaji, također zbog problema s kvalitetom. Sve to popraćeno je i usporenom proizvodnjom, samim time i slabijim prihodima, pa je u američkoj avijacijskoj kompaniji došlo do promjene čelnih ljudi. Nova uprava, pak, donosi i nove radikalne poteze za spas konkurentnosti, profitabilnosti i općenito funkcioniranja kompanije na dugi rok.

Teška vremena, teške odluke

Novi predsjednik uprave i generalni direktor Boeinga, Kelly Ortberg, imenovan prije samo dva mjeseca, poslao je krajem tjedna zaposlenicima dopis u kojem najavljuje niz teških odluka. Prva od njih je odgoda programa razvoja modela 777X, koji će kupcima biti isporučeni barem godinu dana kasnije od plana, tek 2026. godine. Proizvodnja teretnog zrakoplova 767 Freighter bit će zaustavljena nakon što se sklopi posljednji naručeni primjerak, 2027. godine.

Kelly Ortberg, CEO Boeing

Sve to bit će popraćeno i opsežnim programom štednje, kako bi se smanjili poslovni gubici, a to znači i da se broj zaposlenih mora, kako piše Ortberg, "prilagoditi financijskoj stvarnosti i fokusiranom skupu prioriteta". Tijekom narednih će mjeseci iz Boeinga tako biti prisiljeno otići oko 10% zaposlenih, odnosno 17.000 ljudi. Otpuštanja će zahvatiti "obične" radnike, ali i rukovodeće pozicije. To znači i da se na posao neće vratiti svi oni koji su trenutačno zbog financijskih problema "na čekanju".

Ove teške odluke, kaže novi CEO Boeinga, pomoći će im zadržati pozornost na sigurnosti, kvaliteti i isporukama proizvoda kupcima. Odluka o otkazima dolazi usred dodatnih problema koje kompanija ima u odnosima s radnicima, jer otprilike 33.000 njihovih zaposlenika štrajka već mjesec dana, tražeći bolje plaće. Zbog tog štrajka morala je biti privremeno zaustavljena proizvodnja njihovih putničkih zrakoplova 737 MAX, 767 te 777, a pregovori sindikata i uprave i dalje su u tijeku.