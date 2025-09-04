Bolt Food prestaje s radom u Hrvatskoj sljedećeg mjeseca

Za mjesec dana više neće biti moguće naručiti hranu putem servisa za dostavu Bolt Food, no kompanija i dalje ostaje aktivna u području prijevoza i najma električnih skutera

Još samo mjesec dana korisnici usluge Bolt Food moći će naručivati hranu putem te aplikacije u Hrvatskoj. Naime, kompanija je donijela odluku o povlačenju s našeg tržišta kad je riječ o dostavi hrane, a o tome su korisnike obavijestili putem elektroničke pošte ovih dana.

"Donijeli smo tešku odluku o zatvaranju poslovanja u Hrvatskoj. Od 6. listopada 2025. nećete moći naručivati ​​putem aplikacije Bolt Food u Hrvatskoj. Bolt će nastaviti poslovati u Hrvatskoj – ostajemo vodeći na tržištu usluga prijevoza i najma električnih skutera. Naravno, i dalje ćete moći naručiti prijevoz i najam vozila putem Bolt aplikacije", stoji (doduše, na engleskom jeziku) u e-mail poruci poslanoj korisnicima.

Bolt Food u Hrvatskoj je pokrenut u svibnju 2020. godine, kad je potražnja za dostavama uslijed pandemijskog zaključavanja bila u velikom porastu. Dostave hrane vršili su ispočetka u Zagrebu, a potom su se postupno širili na Osijek, Split, Rijeku, Zadar, Šibenik, Dubrovnik, Pulu i Karlovac.