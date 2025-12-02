Rekord zbog Crnog petka: Hrvatska pošta u jednom danu zaprimila rekordnih 120 tisuća paketa

Ovoga ponedjeljka bio je rekordan dan za Hrvatsku poštu, koja je tijekom njega zaprimila rekordnih 120 tisuća paketa u svojem u Nacionalnom skladišno-sortirnom centru u Velikoj Gorici

Sandro Vrbanus utorak, 2. prosinca 2025. u 13:00

Iz Hrvatske pošte objavili su da su ovoga ponedjeljka, 1. prosinca u svoj Nacionalni skladišno-sortirni centar zaprimili čak 120 tisuća paketa, što je dosad najveći broj pristiglih paketa u jednom danu. Kulminacija je to proteklog tjedna Crnog petka u kojem je u prosjeku svakog dana zaprimano više od 100 tisuća paketa. Nagli rast broja paketa najbolji je pokazatelj da je krenuo najprometniji poštanski period koji će trajati do kraja siječnja iduće godine, sa završetkom zimskih rasprodaja.

Porast e-trgovine

Hrvatska pošte ove godine u prosjeku zaprima više od 80 tisuća paketa dnevno, a kapaciteti tvrtke spremni su za zaprimanje i do 150 tisuća paketa u jednom danu. Prošle godine radnici Hrvatske pošte uručili su više od 17,5 milijuna paketa što predstavlja rast od 2,5 milijuna paketa u odnosu na 2023. godinu. I ove godine broj paketa nastavlja rasti, i to za 18% u prva tri kvartala u odnosu na rekordnu prošlu godinu.

Rast broja paketa rezultat je sve brojnijih akcija i popusta koje e-trgovine nude tijekom studenog i prosinca, ali i zbog sve većeg broja ljudi koji se okreću kupovini u e-trgovinama. Paketno poslovanje iz godine u godinu obara nove rekorde i najbolji je pokazatelj budućeg ključnog izvora prihoda poštanskog sektora.

Rast količina paketa, poručuju iz Hrvatske pošte, očekuju i u narednim tjednima, a pojačan promet nastavit će se u siječnju. Stoga korisnicima, koji planiraju koristiti njihove usluge, savjetuju da pakete i poklone naruče što prije kako bi ih oni mogli zaprimiti i dostaviti na vrijeme.



