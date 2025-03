Deezer prvi put nakon 18 godina poslovao bez gubitaka

Deezer se već od osnutka bori s moćnim suparnicima. Tržištem dominira švedski Spotify s više od 263 milijuna pretplatnika, što mu donosi preko 30% globalnog tržišnog udjela. Apple Music zauzima drugo mjesto s oko 93 milijuna korisnika i 30,7% američkog tržišta, dok Amazon Music broji više od 80 milijuna pretplatnika i drži 11,11% svjetskog kolača. YouTube Music također bilježi snažan rast, nedavno prelazeći brojku od 125 milijuna plaćenih pretplata.

Deezer sa svojih 10 milijuna pretplatnika kontrolira tek oko 2% globalnog tržišta. Iako je poslovno konačno stao na noge, on je poslovni patuljak među konkurencijom. Francuska kompanija pokušava se izdvojiti kvalitetnijim HiFi zvukom i personaliziranim korisničkim iskustvom, no to su aduti koji u industriji s nekoliko dominantnih igrača nisu dovoljni za značajniji proboj.

Rast prihoda na domaćem terenu

Financijski oporavak Deezera najviše se temelji na rastu prihoda u matičnoj Francuskoj, gdje je zabilježen porast od 9,7% u odnosu na godinu ranije. Tvrtka je uspjela povećati broj pretplatnika za 4,3%, ali i poboljšati prosječnu zaradu po korisniku. Partnerstva s drugim kompanijama pokazala su se kao posebno uspješna strategija, s godišnjim rastom prihoda od čak 24%, što je značajno pridonijelo ukupnom financijskom oporavku.

Pravednija raspodjela prihoda glazbenicima

Deezer je točku pokrića troškova dosegnuo u drugoj polovici 2024. nakon uvođenja novog modela plaćanja koji više favorizira same glazbenike. Sustav nagrađuje izvođače s većim angažmanom publike, točnije one koji ostvare najmanje 1.000 streamova mjesečno od barem 500 različitih slušatelja. Tvrtka također radi na modelu koji bi preciznije usmjeravao novac od pretplata prema onim umjetnicima koje korisnik stvarno sluša.

AI kao dio rješenja, a ne problem

Deezer je nedavno uveo tehnologiju za prepoznavanje glazbe generirane umjetnom inteligencijom, kojom želi zaštititi zaradu pravih glazbenika i povećati transparentnost na platformi. Istovremeno, korisnicima je ponudio opciju koja stvara personalizirane popise za slušanje uz pomoć algoritama, što pokazuje da tvrtka AI gleda kao način poboljšanja korisničkog iskustva.

Strategija za održivi rast

U idućem razdoblju Deezer namjerava dodatno razvijati personalizirane značajke i poboljšati izravnu komunikaciju između izvođača i njihovih obožavatelja. Glavni cilj je zadržati pozitivan novčani tok i osigurati profitabilan rast u izrazito konkurentnom okruženju glazbenog streaminga. Iako se tvrtka suočava s padom vrijednosti dionica od izlaska na burzu 2022. godine, nedavni poslovni rezultati i smjer razvoja ukazuju na pozitivne izglede za budućnost platforme.