Umjetna inteligencija generira 18% glazbe koja se učitava na Deezer

Oko 18% pjesama učitanih na Deezer potpuno je generirano umjetnom inteligencijom, objavio je u srijedu francuski streaming servis. Tvrtka je izvijestila da se svakodnevno na njihovu platformu učita više od 20.000 AI-generiranih pjesama, što je gotovo dvostruko više u odnosu na broj zabilježen prije samo četiri mjeseca kada je iznosio oko 10.000 pjesama dnevno ili 10% dnevnih učitavanja. Brojevi su samo vrh sante leda jer ispod površine je pitanje o poštivanju autorskih prava i pravednim naknadama za ljudske izvođače i autore.

"AI generirani sadržaj nastavlja preplavljivati streaming platforme poput Deezera i ne vidimo znakove usporavanja", izjavio je Aurélien Hérault, glavni direktor za inovacije tvrtke. Hérault je dodao da alat za detekciju, pokrenut u siječnju, pomaže tvrtki filtrirati potpuno AI-generirane pjesme iz algoritamskih preporuka za njihovih 9,7 milijuna pretplatnika. Ovaj alat razvijen je nakon što je Deezer u prosincu 2024. podnio dvije patentne prijave za tehnologiju koja može otkriti umjetno stvorenu glazbu iz različitih generativnih modela.

Kako se Deezer nosi s AI poplavom?

Deezer vodi bitku na dva fronta. Ne samo da mora prepoznati sadržaj stvoren umjetnom inteligencijom, već i odlučiti što s njime učiniti. Iako zasad ne briše automatski AI-generirane pjesme, uveo je sustav koji takve skladbe filtrira iz algoritamskih preporuka, čime štiti kvalitetu glazbenog iskustva korisnika koji traže ljudski stvorenu glazbu.

"Generativna umjetna inteligencija ima potencijal pozitivno utjecati na stvaranje i konzumaciju glazbe, ali njezina upotreba mora biti vođena odgovornošću i pažnjom kako bi se zaštitila prava i prihodi umjetnika i tekstopisaca", izjavio je Alexis Lanternier, izvršni direktor Deezera, kada je tvrtka prvi put predstavila svoj sustav za detekciju AI-ja početkom ove godine.

Pravna bitka oko AI glazbe sve žešća

Porast upotrebe generativne umjetne inteligencije u kreativnim industrijama pokrenuo je val tužbi, pri čemu umjetnici, autori i nositelji prava optužuju AI tvrtke za korištenje materijala zaštićenih autorskim pravima bez pristanka ili naknade za obučavanje svojih modela. Među metama su AI glazbeni alati Suno i Udio, koji se suočavaju s pravnim postupcima od strane Universal Music Groupa, Warner Music Groupa i Sony Musica.

Izdavačke kuće, koje zastupaju poznate glazbenike poput Taylor Swift, Kendricka Lamara i Eda Sheerana, optužile su ove startupe za masovno kršenje autorskih prava zbog navodnog treniranja AI sustava na njihovim snimkama. Deezerov alat za detekciju posebno može prepoznati sadržaje s ovih kontroverznih platformi, omogućujući tvrtki da identificira i označi takav sadržaj.

Umjetnici najveći gubitnici

Studija objavljena od strane CISAC-a, globalne krovne skupine za autorska društva, procjenjuje da bi AI mogla "kanibalizirati" do 24% prihoda glazbenih stvaratelja do 2028. godine. To predstavlja kumulativni gubitak od približno 22 milijarde eura prihoda za glazbene i audiovizualne stvaratelje tijekom pet godina u usporedbi s onim što bi bilo zarađeno da AI ne postoji.

Desetine glazbenika, uključujući Billie Eilish, Nicki Minaj i Stevieja Wondera, također su prošle godine napisali otvoreno pismo upozoravajući da bi AI-generirana glazba obučavana na njihovim djelima mogla "sabotirati kreativnost" i marginalizirati ljudske umjetnike. Pozvali su na snažniju zaštitu od neovlaštenog korištenja njihovih kreativnih djela za AI treniranje.