Do 2030. godine europska proizvodnja čipova mora se učetverostručiti

Svjetski ekonomski forum je iz Davosa preselio online, gdje se održao protekloga tjedna. Među govornicima bila je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen koja je, uz ostalo, govorila i o tome kako će u Europi biti nužno povećati ulaganja u razvoj i proizvodnju poluvodičkih čipova. Sektor poluvodiča prozvala je ključnim, jer potražnja za čipovima strelovito raste, a ništa se "digitalno" ne može proizvoditi bez njih – bili to automobili, računala, mobiteli, kućanski uređaji ili pak respiratori koji spašavaju živote.

Nedopustiva ovisnost o uvozu

Europska potražnja za čipovima u narednom će desetljeću biti udvostručena, kazala je von der Leyen, pa "stoga moramo radikalno povećati europski angažman u razvoju, proizvodnji i korištenju ove tehnologije". Europa je već sada značajan svjetski igrač u istraživanju i razvoju čipova, a istodobno je i vrlo dobro pozicionirana kada je riječ o materijalima i opremi za izgradnju velikih tvornica čipova. "No, globalni je tržišni udio Europske unije tek 10%, pa danas većina čipova dolazi od nekoliko proizvođača izvan Europe", upozorava von der Leyen, i kaže kako si takvu ovisnost više ne možemo dopustiti.

Predložila je i plan razvoja – do 2030. godine, prema njezinom mišljenju, u Europskoj uniji treba biti smješteno 20% svjetske proizvodnje. Imamo li na umu da će se do tada svjetsko tržište udvostručiti, to znači da će se količine čipova proizvedene u EU morati učetverostručiti, kako bi se ovaj cilj ostvario.

U planu su poticaji

"Nemamo vremena za gubljenje", kaže predsjednica EK, i najavljuje da će u veljači predstaviti prijedlog regulative nazvan European Chips Act (Europski zakon o čipovima). On će omogućiti napredak u pet ključnih područja:

Ojačavanje kapaciteta za istraživanje i inovacije, Osiguravanje europskog vodećeg položaja u dizajnu i proizvodnji, Prilagodba pravila o državnoj pomoći, kako bi se po prvi puta poticali novi proizvodni pogoni kakvih nema u svijetu, Pojačanje sposobnosti predviđanja i reagiranja na nestašice i probleme u opskrbi čipovima, Potpore za malene, inovativne kompanije.

Europa će, kazala je, ostati otvorena i povezana s drugim tržištima, što je svima u interesu. Međutim, uska grla u opskrbi, koja usporavaju naš razvoj, moraju se rješavati. To će nam pomoći da postanemo snažan igrač, ne samo u nekim nišama, nego u cijelom lancu, zaključila je von der Leyen.