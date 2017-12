EA za 315 milijuna kupio studio zaslužan za serijal Titanfall!

Izdavač EA jučer je objavio kako je Respawn Entertainment od sada njihov studio te da su ih odlučili kupiti za 315 milijuna dolara uz napomenu da ovisno o uspjehu novih naslova mogu dobiti bonus do 140 milijuna dolara do kraja fiskalne 2022. godine. U utrci za kupovinu ovog tima koji je zaslužan za odlične pucačine Titanfall i Titanfall 2 bio je i južnokorejski izdavač Nexon (bave se uglavnom online naslovima za PC i mobilnim igrama), no EA je na kraju ipak odlučio da bi im se više sviđalo da ovaj studio bude pod njihovim okriljem.

Uz ovu veliku vijest, EA je objavio kako tim trenutno radi na tri nove igre - novo poglavlje u serijalu Titanfall, nova Star Wars igra te zasad neimenovana VR igra koju je Respawn najavio za Oculus ranije ove godine i koja bi trebala izaći 2019. godine. Predsjednik EA-ja, Andrew Wilson, rekao je sljedeće: "Naše dugogodišnje partnerstvo temelji se na zajedničkoj želi pomicanja granica i donošenja izuzetnih i inovativnih novih iskustava za igrače diljem svijeta. To smo zajedno ostvarili serijalom Titanfall, a sada kako se Respawn pridružuje EA-ju imamo uzbudljive planove za ostvarivanje novih, izuzetnih stvari."

Vince Zampella, predsjednik Respawn Entertainmenta, sličnog je mišljenja: "Smatramo da je sada pravo vrijeme da se pridružimo nekom velikom izdavaču koji će nam pružati resurse i podršku koja nam treba za dugoročni uspjeh, a koji će nam istovremeno dati da zadržimo svoju kulturu i kreativnu slobodu. EA je bio odličan partner za Titanfall i Titanfall 2 i veselimo se što udružujemo snage. Ovo je veliki sljedeći korak za Respawn, EA i naše igrače."

Bit će zanimljivo vidjeti koliko će slobode tim zapravo imati, budući da EA, kao i svi veliki drugi izdavači, trenutno luduju za mikrotransakcijama i multiplayer iskustvima. EA je poznat po akvizicijama timova koje nakon nekog vremena zatvori, pa se nadamo da se Respawnu neće dogoditi isto ono što tvorcima serijala Dead Space, Visceral Games, dogodilo nedavno, kao i timovima Westwood Studios, Maxis, Bullfrog i Criterion Games prije toga.