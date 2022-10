Elon Musk službeno postao vlasnik Twittera i odmah otpustio direktore

Nakon nekoliko mjeseci premišljanja i raznoraznih zavrzlama, Elon Musk, šef Tesle i SpaceX-a, službeno je postao vlasnik Twittera, jedne od najvećih društvenih mreža na svijetu. Svoju je akviziciju od 44 milijardi dolara proslavio objavivši da je „ptica oslobođena“ (the bird is freed).

Musk je odmah otpustio izvršnog direktora Twittera, Paraga Agrawala i glavnog financijskog direktora Neda Segala. Smijenjena je i šefica politike tvrtke, Vijaya Gadde, koju je Musk još prije javno kritizirao, a „nogu“ je dobio i glavni savjetnik Sean Edgett, kao i direktorica za kupce, Sarah Personette. Kako prenose strani mediji, iz zgrade Twittera ih je otpratilo – osiguranje.

Prema pisanju Insidera, otpušteni rukovoditelji su za sve nastale probleme dobili pozamašnu svotu novca. Agrawal je tako dobio 38,7 milijuna dolara, Segal 25,4 milijuna, Gadde je dobila 12,5 milijuna, a Personette 11,2 milijuna dolara. Trenutno nije poznato koliku je svotu dobio bivši glavni savjetnik Edgett, no da se pretpostaviti kako nije otišao kući praznih ruku.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Trenutno nije u potpunosti jasno što će Musk sve napraviti s Twitterom sada kada je njegov vlasnik. Prema njegovim objavama proteklih mjeseci, pretpostavlja se da će promijeniti način na koji funkcionira moderiranje, a spominjao je da će i od društvene mreže napraviti „X, the everything app“ po uzoru na kineski WeChat, o čemu smo detaljno pisali još početkom mjeseca.

"Ako ste u Kini, praktički živite na WeChatu. On radi sve. U principu je kao Twitter, plus PayPal, plus još gomila stvari umotanih u jedan paket, s izvrsnim sučeljem. To je zaista izvrsna aplikacija, a izvan Kine nemamo takvo nešto", objašnjavao je tada Musk.

Ako je za suditi prema porukama između novopečenog vlasnika Twittera i poduzetnika Jasona Calacanisa, Musk će vjerojatno smanjiti broj zaposlenika tako što će ih „natjerati“ da rade iz ureda, a ne od kuće. To će navodno potaknuti oko 20 posto zaposlenika da samoinicijativno daju otkaz.

Više informacija o Muskovim planovima za Twitter, bit će poznato u narednim danima.